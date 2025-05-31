月花愛莉　改名再賣奶

有啲人喺某個行業撈得太耐，就會萌生轉行念頭，希望畀自己一啲新衝擊，但經過一段日子就會重操故業，而呢種情況喺日本寫真界好常見，最新例子就有月花愛莉呢位新一代寫真女王。

震撼眼球

剛才提到有女優離開寫真界之後，隔一段時間就食回頭草，其中一位係篠崎愛，呢位童顏巨乳掌門人一出道就以相貌可愛同吸睛G奶成功上位，但成名之後，開始收起性感，仲宣稱要轉做歌手，唔再拍寫真，之不過，較早前愛妹再次回歸寫真界，究竟係轉型失敗抑或倦鳥知返，真係不得而知。至於今日同大家見面嘅月花愛莉，亦喺近期重返寫真女優行列，雖然樣貌唔及得上愛妹，但好有鄰家女孩嘅親切感，最緊要係心口對H奶脹卜卜，質感極富彈性，每次喺鏡頭前跑動跳躍，畫面都極之震撼！

重操故業

月花愛莉之前嘅藝名叫大葉芽藻，喺2022年推出第一隻寫真映像作品，因身材實在太正，好快贏得廣大觀眾嘅關注，喺一個由雜誌主辦嘅投票活動「新世代巨乳寫真偶像 2022秋季錦標賽」中獲得「東之張出橫綱」稱號，又喺「年度寫真偶像2022」中奪得新人獎，聲勢唔錯！不過，阿妹一直嚮往加入藝能圈，喺2023年宣布唔再拍寫真，改名為Memo，全力向演員方向進發，及後以現時藝名加入美少女組合YOUANDI。今年2月，愛莉再一次以寫真女優身份出現，背後係乜嘢原因促成呢次回歸並唔重要，能夠再次欣賞阿妹嗰對「震撼彈」先係重點！

Profile

出生地：日本

身高：5呎4吋

三圍：37H-25-36

自從以新藝名月花愛莉回歸寫真界，阿妹表現得好積極，密密接Job，從其社交網，就會知道佢嘅最新消息，仲會欣賞到唔少靚相。