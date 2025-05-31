周殷廷安俊豪雨中獻唱　梁漢文捧愛隊曼聯場好感觸

歌手周殷廷（YT）、安俊豪（Simon）昨晚（30日）假大球場擔任曼聯對香港隊的足球賽的表演嘉賓，雖然YT演出時雨勢最大，不過他連雨褸及雨傘都沒有用，淋住雨在場中獻唱，還主動走到觀眾看台跟波迷簽名及自拍，親民度贏盡掌聲。之後就到撐住雨傘的Simon出場，跟YT一齊跟觀眾互動，令全場哄動。

YT接受訪問時表示：「其實今次我哋淋住雨喺大球場唱歌個感覺係好特別，因為行到出去嘅畫面對我來說係好震撼，首先有3萬幾個觀眾啦，同埋落住雨，其實係有一種好冰涼嘅感覺嘅，再加上當時喺球場正中，所以嗰個感覺同喺台上係完全兩個感受，我哋今次係完全冇Soundcheck（試音）、冇Rehearsal（綵排），我真係唔知啲聲係點，行到出去，第一下唱入咪，嗰個聲就係要Make an adjustment，所以都緊張同埋因為我着了對平底鞋，冇釘㗎，所以好跣，自己要行得好小心，但係我覺得出到成個感覺都係好正，因為同平時做的戶外Show或者自己Concert喺室內都好唔一樣，所以都係我自己人生入面都好難忘個畫面。」

Simon則謂：「我成日畀人話係風之子， 不過冒住雨唱歌都幾好Feel。而且球迷都好好，聽到我唱歌會同我揮手、又開手機燈同我打氣，香港隊嘅球迷仲不斷叫我個名又嗌Encore， 仲送茶畀我飲，收到晒佢地既支持。」又說當YT表演完畢後，大讚他的新歌《上場》唱得好型，又指：「 我覺得佢好犀利，因為佢唱歌嘅時候， 就係落最大雨，但佢好專業，冒住雨表演完， 後台見到佢成身濕晒，直頭滴出水，超敬業，好Respect ！ 」

Edmond原本昨日要返內地舉行佛山演唱會，但因遇上內地高考而延期到月底，才有機會捧愛隊場，而身為曼聯忠粉的梁漢文（Edmond）表示：「身為一個曼聯嘅中年忠粉，呢個時間好感觸，因為經歷咗好多曼聯嘅時代，之前都有飛到外地支持曼聯3至4次，上次曼聯嚟香港都有睇波，到近呢幾年，佢哋打得咁唔好，作為一個忠粉真係好傷心，總會有失落，但係今次見到曼聯Fans朋友一齊睇波，無論大家係支持曼聯或香港隊都好，我都好開心。」