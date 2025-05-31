Alexis Adams　斯文辣妹入脫界

外表斯文、內心荒淫嘅索女，係咪只會喺男士嘅幻想世界中存在？當然唔係啦！現實生活有大把人辦，今日為大家介紹嘅辣妹Alexis Adams更成為脫界紅人呢！

校內風頭勁

俗語有話「人不可貌相」，用喺Alexis Adams身上，可謂貼切不過！呢位出生於美國佛羅里達州戴德市嘅靚女，擁有德國、愛爾蘭同瑞典血統，唔少見證其成長嘅人都會用「斯文」、「內向」嚟形容佢嘅性格，又點估到日後會喺裸模界同四仔界見到佢嘅出現呢？

據Alexis Adams解釋，本身唔係表裏不一嘅人，只係自己唔擅長表達內心所想，先至會令咁多人產生誤會！原來阿妹喺讀書年代，唔止成績優異，仲憑住亮麗外表成為啦啦隊隊長，風頭都幾勁，所以早就知道自己只要肯出賣色相，必然搵到錢。高中畢業後，阿妹一邊喺餐廳工作，一邊修讀護理課程，後來為咗賺取生活費同學費，決定應徵做裸模。

出道即爆紅

當Alexis Adams推出第一輯裸體寫真，坊間反應極好，吸引到多個成人網站嘅注意，提出合作邀請，同一時間亦有片廠搵佢拍四仔。阿妹話，當年覺得拍裸照冇問題，但對於拍四仔就有保留，後來認識到幾位業界人士，經過一番傾談，決定放手一博。值得一提，當年有匿名網民提出質疑，話Alexis Adams喺私底下好鍾意睇四仔，又曾多次同朋友講好想試吓演出，搵錢之餘，又可以體驗一下男脫星嘅雄風有幾勁。究竟事實係點？相信只有當事人至知，但可以肯定一點，阿妹為片廠Score所演出嘅處女作《Cotton Tail #2》，喺市場上大受歡迎，仲喺翌年舉辦嘅四仔頒獎禮上獲提名角逐最佳新進女脫星等殊榮。近年阿妹進軍埋成人網紅界，人氣可以話係愈來愈勁！

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：165cm

三圍：34DD-26-36

何謂「外表斯文、內裏Open」？Alexis Adams算係最佳人辦，而更難得嘅係，佢副偈弗到爆，又成日喺社交網分享辣照，加埋挾住四仔脫星嘅身份，絕對有條件喺成人網紅界闖出名堂！