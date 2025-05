被譽為韓國「千萬演員」的帥氣暖男李到晛,憑藉在《德魯納酒店》、《回到18歲》、《黑暗榮耀》、《破墓》等作品中的精湛演技,給觀眾留下深刻印象,在亞洲獲得廣泛關注,人氣持續攀升!

他於本月中完成兵役強勢回歸演藝圈,隨即宣布展開首個巡迴粉絲見面會,以答謝各地粉絲影迷的長久等待。是次見面會將於6月從首爾場開始,將陸續到訪雅加達、東京、大阪、曼谷、台北、馬尼拉及香港等8大城市,兌現與粉絲相聚的約定。

香港見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] in HONG KONG》將於7月26日假AXA安盛創夢館舉行,門票售價為港幣$1,588、$988,粉絲福利包括「歡送活動」、「入場小卡」、「團體合照 (20 人小組)」、「親筆簽名海報」及「親筆簽名寶麗來」。