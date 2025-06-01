戴祖儀遇「癡漢」狂追　嚇窒割席

「宅男女神」戴祖儀入行後感情一直未有着落，未遇到白馬王子，卻先沾上「爛桃花」，大呻近期受「瘋狂追求者」纏擾，對方失驚無神出現令她嚇餐飽，飽受困擾！

踏入「女人30」的無綫小花戴祖儀外貌甜美，而且擁有一雙修長美腿，名副其實樣靚身材正，加上她在英國留學，畢業於法律系，條件優越，絕對是「優質女」，理應不乏追求者，惟她入行7年來緋聞不多，男朋友更欠奉。她日前接受專訪時，坦言感情生活一片空白，而父母催她生B，帶來的壓力令她大感煩惱，笑說：「好攰呀，之前同父母返去澳門，親戚生咗小朋友，跟住我媽咪就好羨慕，Daddy問：『幾時到你呀？』我就話：『都要有另一半先得㗎。』」

祖儀直言入行後更難找到理想伴侶，雖然她看來活潑好動，但事實卻是宅女一名，生活圈子狹窄，要認識新朋友都難，更遑論遇上可發展的對象拍拖。不過，靚女又怎可能沒男士追求？她自爆遇上「瘋狂追求者」，日日擔驚受怕：「依家有個瘋狂追求者，仲係好恐怖嗰啲，一開始當佢係Friend，我好鍾意打麻雀，所以有個麻雀Group，完全冇諗過大家會發展，係一啲發展可能性都冇，但佢無啦啦同我表白喎！我唔係拖泥帶水嘅人，唔會畀假希望人哋，所以就直接落閘，No！冇可能！唔會鍾意你，唔好浪費時間喺我身上。」

不請自來嗌怕怕

雖然祖儀已表明立場，斷然拒絕這位追求者，但對方未有停止瘋狂追求行動，更不停騷擾她，連向來大膽的她也被嚇倒，大感困擾：「以前社交網我會分享自己嘅位置，所以同朋友打打吓麻雀，佢就突然之間不請自來，搞到全世界都嚇親。有時又會等我，突然間出現，都幾驚㗎！」對於有人喜歡自己，祖儀覺得感激，但認為對方的舉動不但嚇親她，更嚇怕其身邊人，故現時不可能成為情人，就連朋友也不是。

感情生活未有着落，祖儀繼續在事業上作多線發展，在現時熱播的劇集《刑偵12》中，她飾演一名性格陰沉的大學生，與現實的她性格反差大，角色充滿挑戰。此外，向來唱得的她將推出今年第一首新歌，更計劃到韓國拍MV，找Oppa當MV男主角奉旨拍拖，感受戀愛的甜蜜，她笑說：「已經諗好咗要加沙灘戲，我就着得好密實，Oppa就一定唔密實，拖住手跑、拍拖，自肥吓！」新歌原來是她在讀書時期創作，是關於追夢的熱血勵志歌，寫下社會及父母對她的期盼，因為要讀好書，連有興趣的課外活動也不能參加，但令她反思人生為何只能對住四面牆、一支筆讀書，為何不能闖出自己的一片天，她根據這個概念，重新譜上廣東歌詞。

祖儀的新歌令她感慨以前寫歌簡單，純粹得入心入肺，講到入行後作出不少犧牲，她說：「依家都係追緊夢，做自己想做嘅行業，犧牲係情感上，入行後畀自己嘅框框愈嚟愈窄，規限自己好多，冇咗嗰種好放、好自由嘅感覺，成日都擔驚受怕。其實我都算大膽，以前想社交網出Po就去做，依家會審視、批判咗自己先，變咗所有嘢冇以前咁Free。」

化妝：Debby

髮型：Larry