【是日通勝】

農曆五月初六

乙巳年 辛巳月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：入學、出行、嫁娶

忌：合醬、造酒、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、37、21

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

金牛座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙子座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

巨蟹座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

獅子座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

處女座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

天秤座：健康是財富，趁周日做點運動，有益身心！

天蠍座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

人馬座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

山羊座：瑣事纏身，切忌操之過急，以免弄巧成拙。

水瓶座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

雙魚座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 貴人撐

（跌）羊 人緣差

鼠：得到貴人相助，職場順遂，財運漸升。

牛：事業穩進，但要注意壓力，保重身體。

虎：運勢起伏，職場遇上挑戰，提防小人。

兔：事業進展良好，財運不錯，感情和睦。

龍：學習得利，事業取得突破，財運上升。

蛇：行事保持低調，處理感情問題要謹慎。

馬：運勢回升，事業有進步，行事忌衝動。

羊：是日沖煞，感情運不佳，易因財失義。

猴：運勢低迷，感情現波折，易做錯決定。

雞：貴人支持，工作如虎添翼，成功在望。

狗：福星高照，事業順遂，感情生活甜蜜。

豬：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

招惹小人的辦公室布局

在職場和生活中，小人就像隱形的地雷。以下6種常見布局，可能讓你在不知不覺中招來小人！

1.窗台花草：高調惹人妒

很多人喜歡在窗台擺放花草增添生氣，這在風水上卻是大忌，會讓人不自覺地變得愛表現，容易招致同事眼红，且無形中樹敵而不自知；建議將綠植改放在辦公桌左側，既能淨化空氣，又能生旺青龍位的吉性。

2.坐臥「小人位」：是非纏身

風水中有兩個方位特別容易招小人：二黑病符星位（中宫）、三碧是非星位（西北），長期在這兩個方位辦公或休息，容易陷入無謂的是非漩渦。

3.對沖格局：明槍易躲

以下幾種對沖格局最易招小人，包括辦公桌正對大門、臥室床鋪直沖房門、梳化背對主要通道等，這些布局容易在事業上被小人攻擊，建議調整家具方位或設置屏風化解。

4.猛獸擺件：引火燒身

辦公室擺放鷹、虎等猛獸裝飾品，會給人攻擊性強的印象，容易激發同事的防備心理，從而在無形中製造敵對氛圍。

5.鏡子直照：反噬自身

辦公桌對面擺放鏡子容易將你的工作狀態完全暴露，易被人抓住把柄。

6.人形玩偶：暗藏危機

辦公桌上的手辦、人偶會分散你的貴人運，容易招來口舌是非，從而成為小人作祟的媒介，故保持桌面簡潔大方最為妥當。