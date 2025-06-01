可愛外星怪物《史迪仔》拯救迪士尼

迪士尼不久前經歷真人版《白雪公主》（Snow White）全球票房口碑滑鐵盧，不過另一套真人版新片《史迪仔》（Lilo & Stitch）就創下票房佳績！電影改編自2002年迪士尼手繪動畫《扮嘢小魔星》（Lilo & Stitch），故事講述一隻外星實驗怪物「626」逃避星際聯盟追捕，逃到地球夏威夷，扮成寵物狗尋求6歲小女孩妮露（Maia Kealoha飾）庇護。妮露剛經歷父母雙亡，與姐姐（Sydney Elizebeth Agudong飾）相依為命，因為家庭變故與獨特性格被排擠。她與被改名為「史迪仔」的外星怪物，由一起搗蛋闖禍，到互相彌補內心的空缺，終於體現「家庭」的真正意義。

真人版作出不少重大改動，例如社工分拆成兩個角色，又新增鄰居婆婆戲份。其實飾演社工的夏威夷女星Tia Carrere，正是動畫姐姐的聲音演員，後生時參演過《真實謊言》（True Lies）；而飾演婆婆的美國女星Amy Hill，則本來在動畫聲演另一個婆婆。動畫的外星鋼圖艦長一角被刪除，到地球追捕史迪仔的外星人亦主要由真人演員代替，劇情交代他們以超科技偽裝成人類，亦因此電影後半段的走向與原版非常不同。雖然動畫死忠必定可以找到很多不滿的改動之處，當中大概牽涉政治正確元素，但真人版結局也可以說更為感人。