「十大中文金曲」悄無聲息開戰！李幸倪帶隊出擊成冧莊大熱

由港台舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》即將舉行卻鮮有宣傳，有指大會跟兩間唱片公司不和，但仍獲英皇及無綫等力撐。而「最優秀流行男、女歌手」大獎方面，憑紅館個唱再登事業高峰的林峯被睇高一線，有機會跟馮允謙一決高下，李幸倪則被視為冧莊大熱。

作為樂壇成績表的《十大中文金曲頒獎音樂會》將於明晩假紅館舉行，今屆除了激罕地沒有舉行記者會及拉票活動外，就連「十優流行歌手大獎」的入圍名單都欠奉，只安排了部分歌手包括泳兒、鍾柔美、雲浩影、張天穎及譚輝智等拍攝宣傳片，與之前的新城、叱咤與CHILL CLUB頒獎禮的作風相比，可謂大相逕庭。

雖然該頒獎禮聲勢大不如前，加上與兩間唱片公司鬧不和，掀起杯葛戰，但仍獲不少唱片公司力挺。據悉，英皇由李幸倪（Gin Lee）領軍泳兒、VIVA、洪助昇、曾傲棐、黃明德及樂隊SULIS、Daze in White出席；無綫旗下的歌手則有張馳豪、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、林智樂、周吉佩和譚輝智等；寰亞唱片公司亦派出雲浩影、馮允謙及黃淑蔓等做代表，而衛蘭及太極樂隊則擔任表演嘉賓。

馮允謙被睇高一線

至於最高榮譽大獎之一的「最優秀流行男、女歌手」獎會花落誰家，亦引起網民熱議。有指Gin Lee最有機會冧莊，繼而成為本年度的「電台大滿貫」女歌手。男歌手方面，有傳林峯挾7場紅館演唱會的餘威，被業界睇好憑超強人氣首度問鼎男歌手寶座，不過亦有人力撐在過去多個頒獎禮中屢獲佳績的「唱作歌王」馮允謙。另外，林家謙以往傳遭港台「封殺」，不過近期卻現身電台接受訪問，似乎已經破冰。