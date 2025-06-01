娛圈單打︱女神的兩個男人　齊捲入桃色醜聞

BLACK PINK明年1月駕臨啟德舉行演唱會，BLINK引頸以待。不過最省鏡嘅Jisoo就非常黑仔，無辜捲入是非之中！話說同佢極為似樣嘅已婚胞兄金政勳，被女網民實名舉報，聲稱在不知情下被金政勳偷拍性愛淫片，條友仔更將淫片跟好朋友開心Share，搞到女網民情緒崩潰！

聽聞受害人唔止一個，而係大量！部分淫片更喺金政勳老婆懷孕期間拍下！受害人曾要求金政勳唔好再周圍Send片但不果，惟有上網作出控訴！嗚呀，好可憐呀！搞乜經過「鄭俊英性愛聊天室事件」後，南韓演藝界仲係咁不知收斂㗎！

消息一出當然引發轟動，Jisoo自立門戶後，公司由胞兄幫手打理，阿哥唔生性，外界都擔心會對Jisoo事業造成打擊！嗱，金政勳隨即發聲明強烈否認，揚言指控毫無根據，Jisoo其後亦透過公司發聲，附和為捏造，正研究採取法律行動

即係咁，經過這些年大家都知，南韓演藝圈烏煙瘴氣，真正係貴圈真亂，唔少人一開始都係強力喊告，結果旋即被打臉。咁所以，事件仲會點發展，只能拭目以待。當啦然，點講我哋女神都係無辜的！試問阿哥咁大個人，有冇食女，細妹點控制得到！

至於另一位同樣捲入桃色醜聞嘅「Jisoo的男人」，就係前緋聞男友、南韓國腳孫興民嘞！話說老孫被前女友勒索7,000萬韓圜，女方指控被老孫強迫墮胎！咁老孫都係好樣的，直認曾應前女友要求付上3億韓圜作為墮胎補償，唔存在被迫。殊不知女方收錢後威脅爆料，想鑿多筆，老孫梗係堅拒就範啦，寧願報警鬧大佢一拍兩散！