白鹿放假無望又開新劇　孖王楚然端午爭艷

內地女星白鹿昨日被發現「古裝頭時裝身」現身新劇開鏡禮，獲大批粉絲應援及代送上飲料慰勞工作人員。而昨晚有份亮相央視端午節晚會的她，與「花旦輩」王楚然及宋軼等同場爭艷，各具美態，平分秋色。

白鹿早前曾對外透露打算暫別螢幕，給連軸轉的演藝生活放個假，豈料假期未能如願啟動，已再次投入新劇的拍攝。昨日她夥拍丞磊現身象山影視城，為古裝劇《莫離》開鏡。白鹿以晚唐髮髻配T恤亮相，情神狀態看似不錯，而一眾「鹿茸」 （粉絲暱稱）則悉心準備特色奶茶為劇組打氣，而現場則擺滿永生花盒及主題電子屏作應援。

另外，白鹿夥拍曾舜晞主演的另一古裝新劇《臨江山》定檔6月7日，目前預約人數破250萬，官方趁機在網上釋出最新劇照，兩位主角穿上大紅婚服的造型曝光，戴上花冠、拿着扇子的她妝容典雅，獲形容是「美出新高度」，網友大讚吸睛非常。據悉，《臨》劇本由白鹿經理人于正執筆，講述白鹿與曾舜晞本是同源共生的一對仙界情侶，卻因誤會反目成仇，經過決裂、喪子及虐殺等磨難，二人最終放下恩怨並肩作戰拯救蒼生，不少網民分析指可能會出現「時間迴圈的燒腦劇情」。

宋軼展現古典美

而昨晚白鹿與女星王楚然及宋軼等齊齊為央視播出的端午晚會站台演出，節目已提前完成錄影，幾位靚女於節目出街前，不忘於網上釋出造型靚相「宴客」，只見白鹿以一襲肉色透視晚裝登場，盡顯均勻身材，宋軼則化身旗袍美人，展示其古典美態，至於身穿粉色Tube Dress花裙的王楚然，大晒雪白香肩及鎖骨，造型可謂各具特色。