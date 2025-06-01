池昌旭首度任主持　IVE領軍師妹團唱爆高雄騷

韓流拼盤騷「2025 ALL LOUD KT POP」昨日（31日）在台灣高雄世運主場館舉行，人氣女團IVE領軍師妹團KiiiKiii，以及人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）等熱舞演出，全場氣氛High爆！首度獲邀為韓流騷擔任主持的男神池昌旭，受訪稱是首次出任司儀，但比想像中不緊張：「畢竟歌手才是舞台上的主角，我只是負責把流程進行順暢，讓大家看到他們努力的面貌。」又即場晒中文冧台迷：「水啦，高雄水啦！」笑指「聽說是現在流行語，工作人員要我學一下，說講了大家會很開心！」

人氣爆燈的IVE，甫登場便唱出《REBEL HEART》及《ATTITUDE》打頭陣，之後再用中文自我介紹，張元英表示是首次來到高雄，抵台前就非常期待，Rei也用中文告白「我很想大家！」Liz則謂「現場比想像中更多人！」隨後帶來《I AM》、《After Like》及《Kitsch》等多首Hit歌，當唱到《LOVE DIVE》時，她們更走到延伸舞台跟觀眾近距互動。李瑞稱抵台後喝了珍珠奶茶，而張元英則希望完騷後挑戰喝西瓜烏龍茶。

出道短短3個月的師妹團KiiiKiii帶來《I DO ME》、《BTG》及《GROUNDWORK》3首新歌，還翻唱前輩2NE1經典金曲《I DON’T CARE》，令全場萬人狂呼，她們興奮表示在後台狂喝珍珠奶茶，也想在高雄騎腳踏車及逛夜市。

而時隔1年再襲台的ZB1，演出前一天宣布兩位內地成員章昊和Ricky因身體不適缺席，組合昨日演出前，在後台受訪，隊長成韓彬透露兩位成員正努力恢復，為日後可以更加健康地活動。不過，當日綵排，韓維辰疑因不適缺席，只唱了一首《Doctor! Doctor!》，讓粉絲相當擔心，幸而到正式演出時，他已恢復健康並謂：「去年《Golden Wave》第一次來高雄，我們就對大家熱情的應援留下深刻印象，一直很想再回來，謝謝你們等待！」