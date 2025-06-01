差啲變紙牌人！陳奕迅高雄巡唱最終場　瘋狂Encore唱不停

歌神陳奕迅（Eason）早前染新冠，如今滿血復活，昨日（31日）高雄站巡唱最終圓滿舉行，３場雖因延期重新安排，仍全數完售，觀眾座無虛席，他連番鞠躬感謝：「很感謝你們的耐心，你們的踴躍，你們的愛。」演唱會尾聲粉絲Encore聲響徹雲霄，不願離場，Eason又重返舞台，破例加碼5首，最後以《十年》作壓軸驚喜禮物。

時隔12年再度唱進高雄巨蛋，Eason特別感性致詞：「每次來南部大家都這麼熱情，謝謝你們歡迎陳奕迅來到你們的城市，這裏有我好多美好的回憶。」面對因延期仍堅持到場的觀眾，他一再道歉並自嘲：「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」又笑說：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」全場笑聲四起，溫馨中不失幽默。

適逢出道30年，高雄場演出橋段設計格外用心，Encore連發《K歌之王》、《不如這樣》、《孤勇者》、《愛情轉移》、《淘汰》等經典歌，粉絲全場大合唱。他也現場選唱《積木》、《浮城》等冷門愛歌驚喜連發，作為金曲獎最佳男歌手紀錄保持者，他也將《Special thanks to…》與《C’mon in~》專輯曲目納入歌單，回顧三十年創作歷程，他感性表示，自己的30年過得「非常過癮」，也謝謝創作者們與粉絲的珍惜。

演出間Eason如老友般與觀眾閒話家常，時不時清唱彩蛋，《陰天快樂》聊到林俊傑的酒窩，《苦瓜》則想起鳳梨苦瓜雞。他隨性唱出多首歌單遺珠如《婚禮的祝福》、《陀飛輪》，讓粉絲直呼驚喜連連、值回票價，現場互動熱烈，他笑喊：「今天我要提醒一下，不是歌友會，不要耽誤太多大家的時間喔！」

高雄全城迎接Eason降臨，從捷運「花海光影秀」、到他親錄的報站聲引爆熱議，甚至隨意倚靠的柱子都被粉絲封為「E神柱」登上地圖。高雄站一連六場圓滿落幕，《FEAR and DREAMS》巡演正式進入倒數階段，正如Eason所說：「唱一場，少一場。」他笑說，這次巡演對他也是特別體驗，因歌單堆疊排序，他一連唱了三十首歌卻不能開口聊天，他打趣對他這種話嘮個性的人來說，其實非常辛苦，幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」