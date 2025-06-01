法式酒館　獨特「饌」賞

烤雞：三黃雞以麥芽糖和調味料等醃24小時後風乾24小時，雞皮和雞胸間釀入餡料蒸5分鐘定型，風乾12小時再烤焗，手工繁複。（胡振文攝）

講求擺盤、嚴選食材的法國菜，經烹調後散發迷人香氣，配上精緻的餐具和音樂，讓品嘗美食變成獨特的五感體驗。近日有新上場的法國餐廳為客人帶來輕鬆愉快的用餐氛圍及美饌，還有融合本地元素的創意法菜，讓追求細節的食客有更深體會。

中環：巴黎風格

愛飲酒又愛美食的法國人，空閒時會約埋三五知己到小酒館邊飲邊歎美食，輕鬆過日晨。剛於中環開設的法式小酒館以巴黎風格作設計藍本，餐廳為讓當地酒館的熱鬧情況重現，花了不少心思。踏入大門是優雅的雞尾酒吧，客人可先到酒吧或露天空間輕鬆小酌，之後走入以深色紅木家具和紅色天鵝絨座椅裝潢的用餐區，慢慢品味主廚John Troupis炮製的法式經典美食。

法式魔鬼蛋可說是經典又美味的開胃前菜，蛋黃加檸檬汁和沙律醬等打成慕絲狀唧在蛋白上，表面灑炸蒜煙肉碎和香葱碎，一啖一口過足口癮。牛肉他他以手切法國牛脖肉配醃青瓜、洋葱和酸豆，加日本蛋黃拌勻，配烤香的法式小多士，香脆肉味濃。進入主菜環節，適合分享的法式烤雞，三黃雞經醃製、風乾到烤焗就要用3日，手工繁複，雞皮和雞胸之間釀菠菜蘑菇蓉餡，嫩滑又美味。

另一道油封鴨髀也是經典之選，大廚特別選用粗粒的Sel Gris海鹽醃鴨髀，配法式醬汁享用，入味不過鹹。美國安格斯牛柳製作的胡椒牛扒，以牛油慢火烹調，配上用青胡椒和干邑等調配的醬汁，微辛富酒香。意猶未盡的話，再來一客配羊肚菌和蘆筍的巴黎手工薯糰就是不錯之選。最後，點一杯甜品酒，慢慢品嘗入口即溶的朱古力醬雪糕泡芙或口感十足的千層酥，度過愉快的晚上。

尖沙咀：日廚掌舵

日本人到法國學習烹調技巧，有指可追溯至明治維新時期，兩地廚師經過不斷交流，除傳統菜式外，也打造出新派風味。尖沙咀新開的法國餐廳由日籍主廚二本柳真師傅主理，大廚在日本有超過25年法國料理經驗。餐廳精選有機及本地食材入饌，有趣的是他更特別用上八角和陳皮等香料來搭配，連醃菜都是自家製，讓法式美食融入本地元素。

餐廳提供單點菜式和套餐，開胃菜以陳皮加醋和酒等拌勻的蔬菜沙律配魷魚和蝦肉，酸爽之餘又帶一絲複雜香氣。頭盤有法式傳統肉批配沙律和自製桂花醬，鹹甜度剛好，牛𦟌洋葱法式凍批配滷水熟蛋黃醬，軟滑入味。法蘭克福腸配酸菜八角醬，剛好平衡了香腸的膩感。天氣炎熱，大可以來一碗選用本地有機粟米炮製的粟米凍湯，為夏日降溫，清爽味美。

主菜以法式煎魚打頭陣，餐廳將每日供應的時令鮮魚煎至香脆，配自家製酸菜和白酒酸菜汁，提升了魚肉的香。肉類主菜的話，嫩滑乳鴿配自家製紅酒蠔油醬，令肉味添上一點鮮。法式烤鴨略為變奏，在鴨肉表面抹海鮮醬風烤焗，配紅酒海鮮醬汁，帶點吃片皮鴨的風味。甜品同樣有驚喜，法式朱古力凍批和水果芭菲，分別配日本威士忌雪糕和香港手工鹹檸啤酒味雪糕，各具風味。