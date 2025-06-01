張栢芝「舊愛」突入院坐輪椅　拍拖4年女友冇探病「見光死」？

曾與張栢芝傳緋聞的C AllStar成員梁釗峰前日（30日）在社交網透露日前入院，釗峰上載幾張坐輪椅、躺病床以及痛到蹲在地上的照片，留言表示：「賴大嘢緊張Max胃痛到投降。」不過現時已出院，發文向Fans報平安。

釗峰早前被疑似叫Karen的化妝師女友上載36張親密照，當中包括接吻相及幾張床上拍的照片，透露二人已拍拖逾4年，不過Po完幾日都沒有網民關心，而釗峰也沒有轉發貼文。事後照片被傳媒報道後，梁釗峰才認愛，表示身邊好友都知道他們拍拖，對於女友突然曝光大批親密照，他對此表示：「嚇親大家，唔好意思。」並強調未有結婚打算。事後有傳釗峰因疑似另結新歡玩失蹤，導致女友單方面曝光戀情強迫他認愛。日前釗峰入院，女友「Karen」亦未見忙於照顧，而日前「Karen」生日，釗峰也未見有表示，戀情疑似「見光死」。

其實釗峰過往分享造型照片，也會Tag為他做造型的同事的社交網，當中包括女友「Karen」，不過其實戀情曝光前，釗峰已甚少再在化妝師一欄Tag女友的社交網，而在認愛後，釗峰更看似避嫌，疑似已換化妝師。至於「Karen」雖然沒有刪除早前上載的親密照，不過近來的發文，亦疑似意有所指。5月初，她曾表示：「everything is nothing.（一切都是虛無）」。5月中她再表示：「好掛住嗰個快樂又自信美麗嘅我，但我信⋯呢個「我」仲喺度架！等我搵返佢。」一名好友留言：「The Best is yet to come...（最好的尚未來到）」，她也用Like回應。日前生日她更上載獨自拿着蛋糕的影片，留言表示：「對我嚟講簡簡單單，有你哋陪伴已經好滿足。」認愛後反而隻字未提男友，被網民推測疑似暗示已分手，不過亦有網民提出二人仍有互相追蹤，估計只是想低調拍拖。