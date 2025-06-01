沈震軒唔理影片質素　親自舔廁所板刷流量

沈震軒（Sammy）加盟英皇後推出首支單曲《最幸運的平凡人》，又首次自編自導自演短劇作品《車廂擺渡人》，還請來視帝歐陽震華演出，非常厲害！其中，他更利用影片諷刺着重質素都不及花10秒去舔廁所板來得更有流量，仲親自示範舔廁所板，並留言：「呢條片唔爆，我驚。呢條片爆，我仲驚！」

影片中，正在如廁的Sammy被經理人投訴別再認真拍片，根本沒有流量，叫他隨便找樣東西去舔，為此，Sammy決定舔廁所板。結果，影片流量爆燈，他更成功有Job接！而影片就是想大家反思「質素緊要還是流量重要」的問題。

對於如此豁出去舔廁板，問事前是否已消毒？他謂：「係一塊新嘅廁所板消咗毒嘅，呢一條影片係希望用幽默嘅方式去令大家去思考下，今時今日嘅Social Media，究竟大家每日睇緊嘅嘢係想要質量定係流量？ 究竟未來仲有冇人願意花好多心機時間去認真拍一啲片去畀觀眾睇？定係大家只係一味愈嚟愈譁眾取寵呢？」

Sammy還指今次所拍之影片是向大師致敬：「條片係用咗大導演韋斯安德遜（Wes Anderson）嘅拍攝手法去做，因為嚟緊佢有新戲上。所以我哋係向佢致敬！」他還指雖然今次只不過係啲小小嘅網絡作品，但他會繼續用心去向呢一個方面努力，希望大家多多支持。