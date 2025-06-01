鄧伊婷花名叫「汁汁姐」　打機都係用呢個名

藝人鄧伊婷早前在劇集《虛擬情人》中飾演「姣精」角色而人氣急升，但原來形象性感的她有個很可愛的花名，近日她在社交平台解釋花名的由來：「好多人都問我點解叫汁汁姐，正如我爸說：花名是來自於一瞬間，而我#汁汁 這個花名就是來自於一場火鍋，當時坐在我身旁的朋友突然跟我說：『你滴左啲野！』，我回應：『呀！滴咗滴汁汁！』，可能朋友們人生未聽過這個疊字所以反應很大地笑，第二天全部人都叫我汁汁。」她表示自己起初也介意這個奇怪的花名，但平時介紹自己伊婷或Irina，很多人都不會記得，反而是汁汁很有記憶點，更誘發到人類好奇心和揭起話題性便讓她接受了。

她又分享道：「早幾年我迷上手遊，在遊戲之中經常被隊友鬧我成日執頭執雞，我決咗改網名 #汁汁姐打機，當時公司組電競女團直播跟網民打機，所以這網名便公開了，後來與網台巧鬆啲合作再把汁汁姐發揚光大，當時公司很多人知道我叫汁汁姐而不知道鄧伊婷是誰。」最後她更解釋自己發文的原因：「以上故事我已經講了過千次有點悶了，今年有人問我時我就答：上網查啦，然後發現原來真係有人上網問過可惜沒有答案，所以我決定出此post幫我不用再講第1001次，多謝！」