營養師提醒消暑水果要識食

踏入夏季，每天都高溫逼人，為身體降溫成了怕熱人士的一大課題，其中一招莫過於進食消暑水果！雖然能解暑止渴兼享受滋味，但與此同時，每款水果各有食用禁忌，進食不當會為身體帶來負面影響。找來香港營養師學會認可、家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）教路，講解當造的蓮霧、西瓜和火龍果的營養價值與建議食法，讓大家吃得健康！

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不同成分 各具益處

要數近期當造的消暑水果，Lillian 謂蓮霧可算是代表，她指出：「其主要成分為多種植化素如酚類、類黃酮、花青素等，具抗氧化和抗發炎作用，兼增強心血管健康，並同時富含維他命C、膳食纖維及鉀質，分別有提升免疫力、改善腸道狀況及降低血壓等益處。」當然少不了含瓜氨酸和豐富鉀質的西瓜，有效促進血管擴張、降低血壓，她補充：「紅肉西瓜兼含胡蘿蔔素及茄紅素，都是強大的抗氧化物，有利於眼睛及皮膚健康。」至於火龍果的果籽含有高比例不飽和脂肪酸，有助保護心血管、降低壞膽固醇，並同樣含多種植化素如類黃酮、酚酸、甜菜紅素和花青素。

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3類人士 注意食量

雖然好處多多，不過根據衞生署指引，成人每日可食用2至4份水果，每份約相當於一個拳頭大小或半碗切塊水果，Lillian謂相等於4至6顆中等Size蓮霧、1至2碗切塊西瓜或2/3至1.5個中型火龍果。不過她強調3款水果均屬高鉀質，腎臟病患者需謹慎控制鉀攝取量。至於糖尿病患者亦應限制食用量，「特別是西瓜和火龍果，因其糖分較高，建議每次不超過1碗分量，以緩和血糖波動。」而腸胃敏感或易腹瀉者應注意火龍果的高纖維含量，可能引發腸胃不適，建議適量食用。

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額外調味 增加風險

除了無添加食用，坊間亦流行對3款水果調味，Lillian強調有可能加添壞處：「例如不少人會將蓮霧蘸梅粉食用，但梅粉含有較高的鹽分和糖分，不利於高血壓和高血糖患者。」另外亦有人會將西瓜加鹽增強甜味，她謂同樣存在風險，「雖然鹽分可幫助補充因大量出汗流失的電解質，但過量攝取會增加血壓及腎臟負擔。」亦有人愛在火龍果上淋蜜糖來增添甜味，但蜜糖屬高糖食物，「用此來調味會增加總糖攝取量，對糖尿病患者及減重者不利，可能導致血糖快速上升。」