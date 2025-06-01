刑偵12︱林保怡籲網民勿劇透　賣關子稱有驚喜位

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉（Kelly）、高鈞賢等主演的無綫劇集《刑偵12》今日於觀塘進行宣傳活動，複雜的劇情引起網民的無限揣測及聯想，林保怡稱編劇很花心思去設計每個角色和劇情，後期的集數會解釋前期所鋪排的所有疑團。

談到部分內地網民看完透露出結局，林保怡則指網上有很多人都叫已經看完的人不要劇透，他認為看劇不應該一次過看完，應該要慢慢品嘗。而問到網上流出吳啟華會客串出演，他則指：「呢個我哋唔劇透，其實睇到poster刑偵12，見唔見到D.I.D.12，你哋查下係咩嚟。」更透露劇本中有多個驚喜位，觀眾不要過早下定論，觀看下去會有不一樣的觀感。

提到陳法蓉今日帶同父親出席活動，她則指自己在內地工作的時間較多，所以在香港的時候盡量都會帶著父親，又指父親雖然有觀看她的演出，卻因內斂的性格沒有讚揚她，但她知道父親很愛錫自己，較是會透過行為展示愛意，以往經常接她放工，更笑言因此有緋聞指有個中年男人成日接她放工。

早前陳法蓉在社交平台分享出與歐陽震華和郭晉安兩人合拍的短劇，她指是參加內地綜藝，對於能與曾經合作過的兩位舊夥伴合拍，令她感到相當開心。而同場的高鈞賢早前亦與歐陽震華等其餘5位男士在綜藝上組成男團，對於他們所拍攝的短片引起熱議，他則指現在在內地指短片和直播已是一種趨勢，那次沒有時間排練就要去拍攝，唱歌還好，跳舞則有些難度，又指吳卓羲是節目的主膽，他們是配合「港劇男神」而來的嘉賓。