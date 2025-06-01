羅力威驚喜與4歲女兒合唱　獲千名粉絲撐場

睽違樂壇五年，唱作歌手羅力威（Adason）強勢回歸，推出全新單曲 《悠揚一曲》作為復出頭炮，並舉行見面會跟千名粉絲一同見證新歌誕生。他除了分享新歌的創作靈感，更透露新歌源自生活經歷，新歌延續他擅長的抒情風格，更特別加入兒童合唱團元素，增添溫暖氛圍。以獨立歌手身份重新出發的他，自資5位數親力親為打造新歌，從作曲、填詞到編曲監製全程親力親為，傾注心血。

見面會中最大驚喜莫過於他的愛女羅約彌（Harper）驚喜現身，年僅4歲的Harper在新歌中初試啼聲與爸爸溫馨合唱，更在MV中可愛客串。見面會當天Harper以一身萌爆造型登場，頒發「最佳爸爸獎」給Adason，預祝父親節快樂，更與爸爸上演童趣對話，適逢6月9日正是他生日，台下歌迷準備了蛋糕與他提早慶生，全場更齊聲唱生日歌送上祝福，讓他驚喜又感動。

被問到和女兒合作的感覺時，Adason即大讚：「囡囡音樂觸覺真係好敏銳！我錄完音畀佢聽一次，第二朝起身佢竟然可以完整唱出成段旋律！見佢咁有天分，即刻邀請佢正式加入合唱部分，最搞笑係好認真咁對住支咪講：『Harper準備好啦』跟住自己數『3、2、1～』先開始唱，真係比我當年出道時仲要淡定！」或許不久的將來，樂壇真會誕生一對最萌「父女檔」呢！