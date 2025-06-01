黃凱逸與廖子妤一見如故　返歸喪傾幾個鐘

藝人黃凱逸（Zelos）今日（1日）現身上環舉辦專輯發佈會，他表示比起首張專輯中的跳唱風格，自己今次想回歸內心的平靜，聽完可以好好睡覺的音樂，於是決定用枕頭做設計主題。問到他為何選擇以專輯形式一次過出9首歌，而非逐首歌推出，他則笑指自己貪心，覺得這年代很少人用一個專輯去講故事，所以決定大膽嘗試。

提到他早前孭着枕頭出街宣傳，他分享件趣事：「我記得我畀人擺上社交平台，嗰陣係未公開，結果個帖文有萬幾個Like，勁多人睇我勁驚訝，因為我之後Po嘅都冇咁多Like。」談到他早前邀請好友一同拍攝訪問片宣傳，他指總共拍攝了28條影片，而當中與廖子妤的拍攝令他印象最深刻：「其實上我屋企前已經係Coffee Shop傾咗個幾鐘，上到去再傾半個鐘，完咗再傾咗3個鐘，密集式傾咗5個幾鐘，分享大家嘅感受，有一見如故嘅感覺，傾得好開心。」而今年Zelos除了專注音樂外，早前拍攝的綜藝節目亦會準備開播。

另外，陳凱詠（Jace）亦現身出席支持好友，她表示因全新電動遊戲機將在本月5日推出，故自己同名新歌亦於同日推出，笑指希望大家不看遊戲機，去聽她的歌，Jace更透露自己今年同樣計劃出專輯，但與Zelos的平靜休閒風格相反，將帶來有趣、衝擊、高能量的新風格。