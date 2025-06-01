賴慰玲做一日劏魚販　大晒死纏難打講價神技

無綫綜藝節目《一日打工限定》中，賴慰玲（Winki）試做一日魚檔劏魚販，工作包括採購、劏魚及叫賣；而已身為兩孩之母的她，需要接受體力、牙力、眼力及腳骨力四項大挑戰。需於清晨6點開工的她跟隨魚檔老闆前往魚市場學習如何挑選新鮮海鮮，表現認真又投入，連老闆都大讚：「你學得好快！」

去到實戰時，Winki獨自挑戰依照老闆交託的超長清單買海鮮，首先要完成採購該張清單，少點腳骨力及記性都會任務失敗，她還要記住及走勻所有入貨舖頭準確位置，更要記實揀不同靚海鮮要注意的地方。

Winki在整個過程中表現出「優質學生」的本質，雖然有蝦碌時刻，但學習算是快上手，她又完美發揮了講價技巧必備就是死纏難打！當她和與其中一位賣魚師傅「糾纏」期間，最終氹掂師傅「半賣半送」之餘，更成功以「疲勞轟炸」：「我咁靚再平啲？」令到師傅願意一再降低底線。另Winki揀靚海鮮期間，眼力及要求均相當高，為了揀靚象拔蚌，更不惜在濕滑魚缸上擒高擒低，而且幾乎每次都能準確講出手上象拔蚌是否正貨，全方位展現精明消費者一面。

她之後到魚檔學習劏魚，並巧遇魚檔太子爺、無綫期間限定男圑Super Tiger 成員劉展霆（Eden），Eden教授她劏魚、捉長腳蟹、開蟶子等技巧，Eden捉蟹時快手兼一擊即中，並「半氹半呃」令到Winki成功克服捉蟹心理障礙。