黃浩然拒畀電話異性　自爆離巢無綫真相

6年前離開無綫的黃浩然重投電影圈。同年亦受到兩兒子鼓勵而接受了新挑戰，他將於6月13日起夥拍連詩雅、姚焯菲、MIRROR成員Tiger等後輩，演出首部音樂劇《三．八》。黃浩然接受電台訪問時表示1996年入行曾有想當歌手的心願：「我學過兩年唱歌，諗住係會唱歌兼拍戲。公司以前都有唱片部幫吳倩蓮出唱片，但之後覺得自己淨係拍戲都應付唔到。」放下歌唱興趣近30年，今年接受挑戰，在音樂劇中又演又唱又跳，心態一如6年前離開無綫舒適圈般：「無綫嗰13年收入OK，工作雖然辛苦，但係好感恩，我唔係親生仔（經理人合約）都好多機會，所以更感恩！」

當年有指他離巢是因為他不是親生仔，以及因與視帝或男配角獎無緣而心淡，他重申：「唔係！唔係！我只係想試多啲嘢！因為我睇到我兩個仔，5、6年前佢哋都不停作新嘗試，細細個都咁有勇氣，令大人都有啟發，令到我想突破吓自己，再接觸番電影或者音樂劇。完全跳出晒框框，其實咁先好玩。」

今年亦是他與太太結婚20周年，由入行至2005年結婚至今是出名「好男人」、「好爸爸」，且零緋聞。當被問及如何避開娛樂圈常見的狂蜂浪蝶，他續說：「我冇遇過喎！哈哈！其實好多女演員都講，楊怡都話『我冇黃浩然電話㗎！佢唔會畀電話人！』我以前真係好少畀電話異性，異性係好少有我電話。係咪刻意避？你問我，我都會驚㗎嘛，無端端半夜兩點有個異性WhatsApp你，你話會點？如果對方冇你電話，咪唔會WhatsApp到你，你話我避就避啦！以前我真係咁諗過。」

結婚20年以來夫妻共度最艱難的一關，他坦言是在2014年免疫系統出現問題，歷患「貝賽特氏症」的時期。當時他一度停工數月，男一劇《張保仔》也要被易角，他說：「幸好主診醫生係太太嘅舅父，佢一直知道我有問題。最危險真係會死，因為係免疫系統攻擊自己，神經末梢、肺、心臟都會發炎。係必須即時休息，係需辭演。公司都好快搵到人代替我嘅角色，我就明白到好多嘢包括工作，都可以有人替代你，但係唯獨你做爸爸、老公、或者做我父母仔女嘅身份，都係冇人可以取代你。咁之後我就會諗，做任何事都要取得平衡。」

回想未病發前拍劇的工作狀況，他說：「好多人聽到都會『嘩』一聲，嗰十幾年，除咗年初一、二、三，其他日子都唔會放假，有得瞓嘅日子都係瞓4個鐘。試過最長通告係一個月內連續拍60個鐘，就係同時拍《公主嫁到》同第二輯《巾幗梟雄》，兩套劇有一個月重疊，係幾辛苦㗎。所以依家人大咗，就明白冇話邊樣緊要啲，但就知道唔好某啲事做到咁極端。」他指6年前重遇古天樂經理人Ronnie斟合作時，是因為公司理解他重視工作與家庭之間的平衡，才促使他轉投古仔公司。