中田花奈　美乳麻雀女神

中田花奈有一副清麗迷人嘅姊系面孔，身材亦好有睇頭。（互聯網）

香港人鍾意打吓衞生麻雀，查實日本人都有呢鋪癮，除咗被當作消閒活動，更發展出職業聯賽，部分女選手（即女雀士）因來自寫真界，外表可以話係美艷動人，中田花奈就係其中一員！

偶像出身

日本嘅麻雀聯賽可以話係高手雲集，部分女雀士之所以人氣強勁，未必係牌技高超過人，而係因為樣靚身材正，皆因呢類選手多數來自寫真界，好似有一副「役滿Body」嘅岡田紗佳、柔情似水嘅G奶妹高宮麻里、曾經係日本女子組合惠比壽麝香葡萄7期生嘅篠原冴美，同埋今日同大家見面嘅中田花奈。

現年30歲嘅花奈，係女子偶像團體乃木坂46前成員，擁有一副清麗迷人嘅姊系面孔，形象健康，笑起上嚟會散發出治愈能量。身材方面，雖然阿妹嗰對車頭燈只係E Cup，但望落去幾飽滿，加埋腰幼籮挺皮膚白，吸引力一啲都唔輸畀紗佳、麻里同冴美！

榮升老闆

埼玉縣出身嘅中田花奈，自細鍾意睇AKB48等大型女團嘅演出，特別仰慕篠田麻里子、柏木由紀呢兩位前成員，並喺2011年投考另一支大型女團乃木坂46。因本身學過跳舞又識彈鋼琴，花奈成功獲得取錄，一直活躍至2020年。畢業後，花奈未有即刻走去拍寫真，而係因應本身興趣走去做女雀士，並開咗一間麻雀咖啡店，榮升老闆階層。2023年，阿妹喺麻將職業聯賽「M聯盟2023~24」選秀會中被新參入嘅隊伍「BEAST Japanext」選中，正式打職業賽，仲喺今年發行個人著作《即使是初學者也能立即理解！中田花奈的麻將入門》。花奈表示，做老闆比起做偶像仲要忙，但好有滿足感，仲話未來有興趣參加埋撲克比賽呢！

Profile

出生地：日本

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-33

中田花奈告別女團生涯後，工作量有增無減，打麻雀，拍寫真，仲要開咖啡廳，確係忙個不停，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。