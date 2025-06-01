沈震軒爆重拾歌手身份契機　坦言不會放棄演戲

英皇藝人沈震軒（Sammy）今日（1日）現身大角咀一商場舉行「最幸運的平凡人」迷你音樂會，自彈自唱多首歌曲，包括加盟英皇後首支新歌《最幸運的平凡人》，及舊作《我很好》等，現場亦吸引不少市民駐足圍觀。

2022年加入英皇的Sammy，笑言當時是簽約演員部，但恰巧音樂部主管於電台訪問中得知他愛音樂，故遊說他可同時向音樂發展，他說：「佢話唔係咁多Artist有兩種技能，既然你有可以唱到歌，不如造歌啦！我話緊係好啦，我都系英皇新秀出嚟嘛。」他表示差不多1年未有做Busking，認為作為演員很少可跟粉絲聚頭，希望利用歌手身份以音樂跟粉絲多見面，表示希望發展音樂之餘，同時兼顧演戲：「大家都知我好Crazy好鐘意演戲，大家見我最近拍啲片都知（指舔廁板），我有個演戲老師睇完都話輸畀我，感到我對演戲嘅熱愛，哈哈！」問到事後有否遭女友陳欣妍嫌棄，不准他親嘴？他笑指女友十分支持，坦言作為演員應該豁出去。

Sammy早前自編自導自演短劇作品《車廂擺渡人》，還請來視帝歐陽震華演出，非常厲害！他坦言現在觀眾普遍愛看短片，但歐陽震華演出的短片長達6分鐘卻未有觀眾嫌長，故認為只要影片有質素，再長也有捧場客，因此會繼續嘗試，直言有個導演夢，雖然現在市道不好，但覺得既然現時機會不多，不如自己創造機會：「唔通坐喺度等？唔通躺平？既然咁想做，又有一班人咁支持我，不如一步一步去做好佢。」