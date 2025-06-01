「Idol Girls偶像女生」現身銅鑼灣　吸引大批粉絲包圍

「Idol Girls偶像女生」22名一期練習生，今日（1日）現身銅鑼灣出席品牌限定店開幕活動，店外圍滿粉絲，氣氛相當熱鬧。首次出席品牌活動，不少練習生都表示緊張又興奮，見到好多粉絲來支持她們都非常感動。

提到曾琸庭（Alice）經常在社交平台晒出性感相，她就表示覺得自己比起性感，更像是健康美，因為經常運動和跳舞，會展露更多自己的優點。問到之前見面會後有沒有影響知名度？單愷朗（Helen）坦言確實有很多人討論，但又未去到提升知名度的程度，提到她曾拍攝的食雪糕片很受歡迎，她笑言：「我除咗食雪糕之外食好多嘢（唔使Keep身材？）但係食嘢係開心㗎嘛，可能適量地食啦。」

當中年紀最細的Fiona只得14歲，問到她會否怯場，她坦言有些緊張，不過相信之後經驗愈多就會愈淡定，對於有網民評價她長得似陳國邦，她表示：「我覺得都幾好啊，比人話似個咁識演戲嘅人（咁你鍾唔鍾意演戲？）都想試下（你咁年輕擔唔擔心承受壓力？）都唔會嘅，都可以接受」。

講到團隊將來期望，身為班長的Cindy直言希望25個女生都有多方面的發展，在數個月來的相處與大家熟落更多，感覺到大家都充滿熱誠，之後亦陸續有活動要出席參與，希望能被多多支持。問到班長的職責，她指自己則負責集合和調停眾人，更讚大家都好乖。另外，早前她們現身大球場為曼聯對香港隊表演，Cindy分享整件事很熱血，到達前已知會下雨，但無想過會是橫風橫雨的狀況，所以大家都有點狼狽，不過亦相當開心，第一次近距離看足球賽，覺得很神奇。