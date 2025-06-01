激情「噴」發　興奮過癮

講起鹹濕嘢，好多男士都會忍唔住狂噴口水；當有美女主動色誘，又會有啲男士興奮到噴晒鼻血；至於男歡女愛去到高潮一刻，更會有快樂液體從私處噴出！今日就由「Jet」（噴射嘅英文）呢個字入手，分享一下相關嘅有趣話題。

Jet Stream 高潮反應

男女喺享受性愛期間，一旦達到高潮，就會有液體噴出，可以用情色俚語「Jet Stream」嚟稱呼。講起高潮，相信男士們都唔希望自己變咗快槍手，但有種雄性動物一進行交配，約1至2秒就會發射升空，真係快過打針，呢種動物就係山羊，而且每次射出嘅精華素約0.8至1毫升，真係少得可憐！之不過雄性山羊能夠喺發射後極速硬直，曾有實驗顯示，雄性山羊能連番硬直並發射40次，真係一啲都唔簡單！

Jet Plane 引爆潮水

有啲性愛體位嘅名稱都幾奇怪，令人摸不着頭緒，「Jet Plane」就係其中之一，直譯成中文就係噴射機，玩法唔算複雜，首先男士坐喺床上或地上，雙腿稍為張開，女伴則坐喺男方腿上，雙腿盡量張開，私處則對住其兵器，就可以進行活塞運動。性學家話，呢招之所以好玩在於女方嘅動作可以令對方嘅兵器刺激到G點，若體質比較敏感，更有機會引爆潮水，所以用「Jet Plane」嚟命名絕非亂噏！

《Jet Setters》客機銷魂

講起同「Jet」有關嘅四仔，有套大製作不可不提，就係Dave Gartland執導嘅《Jet Setters》，影片係片廠Digital Playground喺2022年12月推出嘅年度巨製，除咗搵嚟Kenna James、Cherie DeVille、Jenna Starr等多位人氣女脫星參演，更租咗一架噴射機進行拍攝，認真揼本。故事講述以Kenna James為首嘅環球詐騙集團，將目標指向城中鑽石王老五身上，成班索女不斷發功，終於冧掂王老五，仲獲邀登上其私人飛機胡天胡帝呢！引入入「性」嘅劇情，毫無保留嘅演出，令呢套作品大受歡迎，更喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳拍攝等獎項。

《絕對美少女豪快噴射》

鍾意睇AV女優興奮到潮吹噴水？有一套經典作不容錯過，就係Prestige喺2019年推出嘅《絕對美少女豪快噴射》，影片由爆乳女優園田美櫻主演，當中嘅噴水演出，今日重溫，依然覺得勁正！話時時喺2015年以S1專屬女優身份登場嘅園田美櫻，因心口對車頭燈有成35H，一出道即爆紅，仲喺同一年引嚟Prestige重金挖角，而且佢所演出嘅作品都係銷量保證，只可惜佢喺2019年10月以健康理由引退，令唔少AV迷相當不捨。