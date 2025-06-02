【是日通勝】

農曆五月初七

乙巳年 辛巳月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：捕捉、結網、田獵

忌：祭祀、交易、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、14、28

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

金牛座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

雙子座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

巨蟹座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

獅子座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

處女座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

人馬座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

山羊座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

水瓶座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙魚座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）猴 易犯錯

鼠：貴人助力強，事業發展可迎來新機遇。

牛：工作壓力大，穩中求突破，注意健康。

虎：謀事多波折，財運有起伏，提防小人。

兔：事業順利，創意得發揮，上位不是夢。

龍：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

蛇：保持低調，勿多管閒事，以免惹是非。

馬：事業發展有轉機，必須敢於接受挑戰。

羊：運勢回穩，多與人合作，有望拓商機。

猴：是日沖煞，行事要謹慎，忌粗心大意。

雞：自身價值獲肯定，繼續為事業奮鬥吧！

狗：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

豬：謀事忌急進，理財需智慧，感情多包容。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

劃清界限

有些人無論你怎樣講、怎樣舉出多項例證，總是叫不醒，原因有三：一是他看不起你，二是他自以為好有智慧，三是你不懂得把自己包裝成偶像，凡此種種，一切由他去吧！當他發現是南柯一夢，到頭來人財兩空，這就是命中注定。

一個有運行的人，內心的底氣，主要來自過去積累的經驗。當一個人不在運，生活得不順暢，只有不斷地從失敗中學習、分析，就可以讓內心充實豐盈。中醫有所謂「正氣存內，邪不可干」，當一個人的運勢弱，最容易被一些甜言蜜語、譁眾取寵的言論蒙騙，對方的目的是博取你的信任，繼而謀取你的金錢，坊間所謂大師，往往使你對他產生歡喜心，再去綑綁你的心，不停付費去供養他。

你的命運不論好壞，必須有一個強健身體，才能趨吉避凶，繼續前行。只要有寬廣的胸懷，哪怕被人用完拋棄，仍會有實力強大自己，做到人生四季五行平衡。

生活是自己的，沒有必要用別人的尺，量度自己的人生。人生的最終目標，是讓自己幸福，而你的幸福來自於內心感受，跟別人的眼光和說法無關。過自己喜歡的生活，不去盲從不適合的圈子，不去迎合不喜歡的目光，為自己撐傘，替自己提燈，自然活得漂亮。