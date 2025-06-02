趙麗穎新劇燒腦趕客　不敵劉浩存

去年贏得《金鷹獎》、《飛天獎》視后的趙麗穎，上月28日推出劇集《在人間》，可惜因劇情十分燒腦，令不少觀眾覺得劇情很難明，有些更決定棄劇，令同日上架由劉浩存、王安宇主演的青春校園劇《陷入我們的熱戀》成功突圍，在無論卡士及投資額都差成截的情況下，播放量與熱度竟一度贏《在》劇，令不少網民大呼跌眼鏡！趙麗穎為了收復失地，更激罕地在劇集播放後，近乎每日都有更新社交平台，內容全是《人》劇的內容，望力挽狂瀾，昨日的熱度亦稍勝《陷》劇。

頂流小生肖戰主演的《藏海傳》雖然比趙麗穎、劉浩存新劇早10日開播，但該劇的話題量，沒有因播映了一段時間而減退，反而愈來愈火熱，播放量一直穩佔首位，昨日更傳來好消息，全端播放量已突破1億，斷層領先同期劇集，除此之外，該劇還衝出世界，透過網上串流平台，已打入台灣、馬來西亞、泰國、韓國，甚至美國、加拿大，並且全獲佳績，「藏海傳全端破億」更登上熱搜，風頭一時無兩！

吻戲混戰高下立見

近日《藏》劇、《在》劇及《陷》劇都分別以吻戲作宣傳，《藏》劇的肖戰與張婧儀的吻戲，更被喻為「甜度十足」。而《在》片趙麗穎與尹昉的吻戲，則由趙麗穎作主動，尹昉的「天然呆」猶如劇集一樣迷幻，沒有太大亮點。至於劉浩存與王安宇則惹來不少負評，全因該吻戲是王安宇輕吻劉浩存面龐，令劉浩存多年來都不肯拍吻戲一事又再度被翻炒，早年劉浩存與林一拍攝《脫軌》的一場吻戲，都要借位拍攝，非常錫身。

另外，由宋祖兒主演的《折腰》雖然已經播了一段頗長的時間，但劇中眾主演近日依然非常落力為《折》劇宣傳，日前宋祖兒、劉宇寧、何泓姍及周陸啦齊齊亮相網上直播間談天，劉宇寧更指《折》劇的編劇之前沒度定第二季劇本很可惜，又謂自己都有去想第二季應怎樣拍等，雖然偉論滔滔，但可惜都不敵宋祖兒靚樣，再加上她在談天時表情多多，獲不少網民大讚可愛。

陳偉霆開工甜笑冧女

曾與趙麗穎合演劇集《老九門》的陳偉霆（William），相隔9年後終於捲土重來接演續集《九門》，台前幕後昨日浩浩蕩蕩雲集開鏡，可惜趙麗穎宣布退場。現場所見，William以「老大哥」身份負責揭開攝影鏡頭紅布及上香儀式，身為男主角的他更自掏腰包大派逾200封利是，以及以自家時裝品牌名義贊助劇組開鏡黑色Tee。他又與曾舜晞等不停互動，當完成所有儀式後隨即排位影大合照，場面熱鬧墟冚。

事後William即換上戲服開工，身為「女兒控」的他徒步往片場時被粉絲叫停，當得悉有小女孩在旁邊哭泣即被「嚇呆」，連忙走近安慰對方。面對幾位到場支持的小妹妹粉絲，William情不自禁露出甜笑，話語溫柔，相關視頻被拍下，不少網民都大讚他「好爸爸」。