琦溫斯莉女兒首次擔正《腓尼基大作戰》　修女繼承巨富惹禍

《鐵達尼號》（Titanic）女星琦溫斯莉（Kate Winslet）與導演Jim Threapleton所生的24歲女兒Mia Threapleton，其實早在2014年13歲時跟隨母親腳步入行，母女檔參演電視劇《A Little Chaos》。不過Mia於新片《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）是首次擔正，有幸與鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）合作，更有群星拱照，包括班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）、湯漢斯（Tom Hanks）、《絕命毒師》（Breaking Bad）男星Bryan Cranston、「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）與「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等。

電影貫徹導演韋斯安德遜對顏色、構圖與對稱的獨特美學風格，故事亦繼續以奇趣幽默手法諷刺現實社會，更加入宗教反思。劇情講述冷血富商（班尼斯奧飾）遇刺生還後，將財產交給久未聯絡的女兒（Mia飾）繼承，而女兒本身已打算離棄世俗成為修女。在一個重大商業危機中，兩父女連同沉迷昆蟲的家庭教師（Michael Cera）展開商談之旅，與不同古怪投資者見面，亦以另類手法扭轉劣勢。兩父女亦在旅程中首次打開心房，真正建立關係，女兒卻出現了身世之謎。

Mia受訪時自認9歲看導演的停格動畫《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）時便非常喜愛，其後再看真人電影《小學雞私奔記》（Moonrise Kingdom）後正式成為導演粉絲，到現在可以主演他的作品，更是夢想成真。Mia指她10歲時對母親說想演戲，令母親非常意外，但她亦很鼓勵女兒：「佢亦強調要好努力同花功夫，而且每次開始演戲時要睇熟劇本，有幾多次得咁多次。」