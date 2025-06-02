蔡潔湊仔花心思　度身訂造餐單

女星蔡潔家有愛貓「豬仔」，她由BB貓開始湊起，現在差不多6歲，回想過去「湊B」的日子，她笑言：「時間過得好快，到依家佢喺我眼中都係BB嚟，我當佢仔咁，佢細個嘅時候，飲食要好小心，玻璃胃所以比較會脆弱啲，所以我喺準備嘢食畀佢都花咗好多心思，一定要做到有營養同易消化嘅，我啲朋友都知約我食飯，都一定要等我餵咗貓先，最拿手係整手撕雞肉，幫佢準備食物仲慢慢變咗一個儀式，好似一家人一齊食飯咁，好珍惜。」

騎膊頭由細玩到大

得到蔡潔的悉心照顧，「豬仔」現在是一隻非常健康及開朗的貓咪，蔡潔還笑指牠最愛遊車河：「好多貓貓見到出街袋會驚，佢啱啱相反，係會好快咁自己跳入去。」她亦很喜歡在公園跟「豬仔」玩耍，更練成一個「豬仔」騎上她膊頭的甫士，相當趣怪：「呢個甫士，由細玩到大，但佢愈嚟愈大隻，我要企得穩啲，彎腰耐咗都會少少痠痛。」

不少人都喜歡跟自己的寵物傾心事，蔡潔反而沒有這樣做，因只想愛貓開心：「我唔會同佢講心事，因為我都冇乜心事，工作上遇到事情要解決，會用一個平靜心態去面對，我知道佢會感受到人嘅磁場，所以我要樂觀啲，唔會沉浸係一啲唔開心嘅情緒入面，同埋見到佢都已經開心晒啦！」