Tyson Yoshi預告出賣色相　粉絲為搶飛出動「符弗」

獨立歌手Tyson Yoshi宣布將於7月5日至6日在啟德體藝館舉行演唱會後，網上掀起撲飛潮，優先訂票更是火速售罄，更有Fans親製「泰神耀西搶飛成功符」，為首次進軍啟德新場地的他打下強心針！

為答謝Fans支持，Tyson以「The Villain（反派）」身份進行快閃「謝票」，更親自駕駛私人珍藏的1994年古董跑車型爆登場，車身上貼滿演唱會標語，大收宣傳之效！當Tyson的古董跑車駛至銅鑼灣及旺角鬧市派發演唱會海報時，沿途不斷有個唱宣傳廣播，吸引大批途人駐足圍觀，數百張海報迅即派光，場面墟冚。

期間Tyson首先答謝各位Fans買飛支持，繼而呼籲仍未買飛的市民多多支持，望公售之日同樣「秒爆」！他說：「身為獨立歌手要開騷唔容易，今次挑戰可以容納1萬名觀眾嘅啟德體藝館，賣飛壓力的確唔少，開賣前一晚都擔心到失眠，幸好優先訂購反應熱烈先鬆一口氣！我覺得最有趣係喺網上見到有Fans自製咗『靈符』，祈求成功買飛，真係搞笑得來又窩心。」

愛錫Fans的Tyson，最心痛是有Fans誤墮假飛陷阱，他說：「早前喺網上睇到Fans畀咗訂金騙徒，對方聲稱我個演唱會有VIP及Meet & Greet環節，我要再三澄清冇呢樣嘢，希望大家循正式渠道買飛，唔好助長騙徒及黃牛，如果公售反應熱烈，我承諾一定會加場滿足大家。」他又親解個唱有超長舞台設計：「為咗首次啟德騷，除咗歌單上有特別設計外，舞台設計同樣落足心機，場館四面嘅觀眾都欣賞到我嘅表演，方便大家由四方八面飛Bra上台，我會『多啲嚟密啲手』，最緊要齊齊High爆打造『啟德地震』！」

作為婚前最後一個單身演唱會，Tyson會盡地一煲騷肌：「若然有幸運兒成功買到A行，我保證距離超近，近到『睇到粒Lin』嗰種，所以大家繼續努力『向粒Lin出發』，哈哈！」