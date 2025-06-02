羅子溢龔嘉欣人氣勁　到訪新加坡逼滿人潮

藝人羅子溢與龔嘉欣近日獲邀請飛到新加坡，接連參與數個活動，現場與粉絲作近距離接觸，尤其昨日（1日）兩人於戶外站台，吸引大批劇迷聞訊趕到現場追星，瞬間逼爆會場，尖叫聲此起彼落。而為回饋大家的支持與愛戴，子溢及嘉欣即場獻唱冧歌，前者更以蘇永康tone獻唱出《不想獨自快樂》，被讚歌喉不錯。而活動完結後，子溢歸心似箭，趕飛機返港會妻兒，名副其實的「愛家男」。

子溢事後受訪，對新加坡粉絲的熱情心存感動，且謂：「今次行程好豐富，除咗見粉絲外，我仲喺當地拍咗個廣告。其實我已經隔咗兩年冇去過新加坡，粉絲依然熱情，但送嘅禮物，大多數變成玩具同蛋榚嘞，想我代佢哋拎返去畀小朋友嘛。」

談到與嘉欣的合作，子溢即感慨表示：「如果有記錯，對上一次我哋係一齊拍《盛裝舞步愛作戰》，即係話有成17年冇喺劇集內碰過面，希望快啲有機會再鬥戲啦。我哋喺新加坡都傾番好多以前嘅事，好似遇番個好耐冇見嘅朋友。」放工後兩人更相約去品嘗胡椒蟹，子溢再透露：「我都想同小朋友遲啲去新加坡旅行，今次身邊工作人員都畀咗好多意見我，搞到我好似完成咗好多資料搜集咁。」