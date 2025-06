藝人鄭俊弘(Fred)與太太何雁詩自婚後,育有一名患上罕見遺傳病「天使綜合症」的兒子鄭讚廷(Asher),而面對兒子的病情,夫婦2人態度保持積極樂觀,不但帶兒子赴美國接受治療,更為「天使綜合症」舉辦慈善音樂會和義賣等活動,希望幫助更多相同病症的人,何雁詩早前更公布好消息,指Asher終於可以上學,情況亦正一直好轉。昨日適逢是Asher 3歲生日,Fred在社交平台晒出派對慶生相,並寫道:「Happy birthday my son! Mommy and Daddy loves you so much. We wish you the best ,Thank you everyone for coming」,合照中可見,他們到play group舉行生日派對,享受親子時光的一家3口樂也融融,十分幸福美滿,粉絲亦紛紛留下生日祝福。