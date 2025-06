未來仿生建築　盡顯王者霸氣

靈感源自於大自然,以模擬生物結構、特徵為賣點的「仿生建築」(Bionic Architecture),因可提升建築物的適應性、可持續性與美學價值,愈來愈多設計師/工作室朝這個方向構思未來建築,其中Aether Studio就發表了多項概念建築,並以「Lion Inspired Mansion」最具霸氣!

Lion Inspired Mansion@瑞士

數到氣勢最強的生物,人稱「萬獸之王」的獅子絕對有條件入圍,因而古往今來,不少建築會在門外擺放一對石獅坐鎮,但在霸氣上,就遠不及Aether Studio所發表的「Lion Inspired Mansion」!

根據設計師的構想,這幢別墅將屹立於瑞士的山林之間,設計靈感來自獅子的英姿,樓高2至3層,主體部分採用弧形設計,面積上,向外凸出的底層比內凹的高層大,層次分明,又跟山勢配合,最特別是頂部有超巨型獅頭伸出,像真度極高,神態威嚴,盡顯王者風範。

室內方面,布置以Earth Tone為主調,採用木材、石材等天然物料,在壁爐、蠟燭、燈槽的襯托下,營造出和暖、舒適的氛圍。另外,樓底極高,配合落地玻璃窗,加上戶外設有泳池、噴泉、花園等,豪宅氣派盡現。

關於Aether Studio

2012年由建築師David Cole與Julian Cross成立,以美國紐約為總部,其設計強調功能性、美觀性與可持續性,重新定義人與空間的互動,並於近年獲得「Best Architecture Firm of the Year (2025)」、「Sustainability in Design Award(2024)」等獎項。