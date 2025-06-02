未來仿生建築　盡顯王者霸氣

靈感源自於大自然，以模擬生物結構、特徵為賣點的「仿生建築」（Bionic Architecture），因可提升建築物的適應性、可持續性與美學價值，愈來愈多設計師/工作室朝這個方向構思未來建築，其中Aether Studio就發表了多項概念建築，並以「Lion Inspired Mansion」最具霸氣！

Lion Inspired Mansion@瑞士

數到氣勢最強的生物，人稱「萬獸之王」的獅子絕對有條件入圍，因而古往今來，不少建築會在門外擺放一對石獅坐鎮，但在霸氣上，就遠不及Aether Studio所發表的「Lion Inspired Mansion」！

根據設計師的構想，這幢別墅將屹立於瑞士的山林之間，設計靈感來自獅子的英姿，樓高2至3層，主體部分採用弧形設計，面積上，向外凸出的底層比內凹的高層大，層次分明，又跟山勢配合，最特別是頂部有超巨型獅頭伸出，像真度極高，神態威嚴，盡顯王者風範。

室內方面，布置以Earth Tone為主調，採用木材、石材等天然物料，在壁爐、蠟燭、燈槽的襯托下，營造出和暖、舒適的氛圍。另外，樓底極高，配合落地玻璃窗，加上戶外設有泳池、噴泉、花園等，豪宅氣派盡現。

關於Aether Studio

2012年由建築師David Cole與Julian Cross成立，以美國紐約為總部，其設計強調功能性、美觀性與可持續性，重新定義人與空間的互動，並於近年獲得「Best Architecture Firm of the Year （2025）」、「Sustainability in Design Award（2024）」等獎項。