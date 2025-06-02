吳若希性感開騷麥美恩過大海力撐　絕密爆喊片曝光

歌手吳若希（Jinny）上周六（31日）在澳門舉行演唱會，她之前曾在社交網表示與好姊妹麥美恩割席，不過2人好快就Friend番，Jinny又表示要看麥美恩會否過大海睇騷，然而麥美恩真的與丁子朗孖住前往睇騷，2人在台下又唱又睇到手舞足蹈，十分Hyper，麥美恩完騷後更到後台與Jinny合照，只見Jinny揸住麥美恩面珠仔，相當肉緊，看來2人已沒有芥蒂。

而Jinny在騷上又唱又跳，換了多套性感歌衫，大晒馬甲線，非常落力！她完騷後在社交網留言：「究竟吳若希跳舞係幾令人震驚？我尋晚去到今朝⋯起碼收咗5000幾張相⋯⋯加幾百條跳舞片⋯完全唔係講笑！但係，我真係做到！！！首先，真係要多謝各位Dancers，陪我練咗勁耐～由一開始一首歌要學三日，到站在舞台上自己solo，要為自己而喊～因為對於我嚟講，並不是一件簡單的事，而我最後做到。

她又Po出一條完騷爆喊片，把近日苦練的汗水與辛勞一次過爆發，她留言：「愛讓一刻等於永遠，2025.5.31 收穫了滿滿的愛，每次完show都要回後台狠狠地發洩一下，給自己添加難度，只是為了帶更好的東西給觀眾，不停克服自己一個又一個的心理關口，從不可能到可能，我做到了！」