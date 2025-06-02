蔡依林傳與彭于晏復合！被爆傳媒等香閨內幕：終於拍到了…

天后蔡依林上月被爆曾與男星彭于晏祕戀3年，只是2008年分手後，近日又被傳已復合6年，掀起網民討論。談到蔡依林與彭于晏過去的交往互動，台灣資深媒體人許聖梅也回憶當年跟拍的景象，透露蔡依林保密工作做得非常好，傳媒死守她家多天，結果只拍到「比彭于晏更可愛」的屋虎。

許聖梅日前表示蔡依林當初與彭于晏傳出戀情時，2人十分低調，幾乎沒有同框的照片，只有一次拍到蔡依林進出彭于晏住家，但後來解釋是與一群朋友打機。對此，許聖梅大讚蔡依林真的是個好女生：「她從來不提任何她的感情，而且都說好話，她也沒說過任何人不好，然後她也不會告訴你！」

許聖梅進一步透露， 當年兩人傳出戀情後，記者就每天蹲點守在蔡依林家門口，但非常難拍到畫面，連許聖梅都無奈脫口：「好辛苦喔。」直到有一天終於拍到了，且許聖梅興奮稱拍到的東西「比彭于晏更可愛」，原來拍到的正是蔡依林已逝的愛犬「屋虎」，直呼：「這世界上怎麼有人比彭于晏更可愛，屋虎真的很可愛！」

許聖梅回憶，當時蔡依林帶屋虎去買咖啡，在買完咖啡返家的途中，屋虎意外發現了記者的蹤迹，「（屋虎）圓圓的眼睛就瞪着我們看，死不走」，甚至屋虎徑直朝向記者走去，「Jolin要一路拉牠回家，然後牠四隻腳一直抵抗！」畫面相當可愛，讓許聖梅忍不住再強調，「比她（蔡依林）跟彭于晏玩遊戲還有趣！」同時也顯示蔡依林與彭于晏真的很低調。