父親節酒店環球盛宴　多元化有得揀

父親節請爸爸食飯，最緊要合他們口味，多間酒店的不同種類餐廳，紛紛推出主題美食，中西日餐都有得揀，無論爸爸有咩飲食喜好，相信都能滿足他們的要求。

夏日盛會

父親節適逢夏天，東涌五星級酒店以此為題推出應季又合時的主題美食。自助餐廳會有蝦兵蟹將盛薈自助餐，到時會有多款冰鎮海鮮，熱食有帕爾馬芝士輪即製蟹肉貝殼粉、味噌蟹肉甲羅燒、即製炸軟殼蟹包、新加坡炒辣蟹、黃金蝦、自家製蝦多士、香辣雞尾酒蝦和大蝦天婦羅等，晚市更每位送一隻燒新鮮波士頓龍蝦，6月15日惠顧，每位爸爸會有免費啤酒，午市自助餐會有驚喜甜品，晚餐則有香煎鵝肝。高級中菜廳6月9日至15日供應悅享溫馨及欣悅盛筵午宴及晚宴，菜式有蜜餞西班牙黑毛豬和煙熏太爺雞等，父親節當晚會為爸爸送上雪茄造型炸鮮奶。扒房於6月2日至7月31日推出石和牛盛薈，到時可品嘗飛驒、佐賀、熊本和鹿兒島的出品，父親節當晚會有雪茄造型朱古力。餅店則有「紳士之選」父親節蛋糕，有趣美味。

豪華之選

請父親食大餐，矜貴菜式不可少。灣仔五星級酒店高級中菜廳行政總廚伍偉國師傅以大海和陸地作靈感，於6月14及15日打造出午市和晚市父親節套餐，菜式包括瑪卡花旗參燉螺頭湯、干邑酒香爆炒龍蝦、陳皮香辣牛尾和龍皇海鮮脆米魚翅撈飯等。客人如選尊貴珍品父親節晚市套餐，額外加入蠔皇扣南非吉品乾鮑魚，每枱惠顧節日套餐的客人可免費獲贈精選美酒。咖啡廳於6月14日推出豪華版半自助餐，每位會送上燜鮮鮑魚雜菜炒飯，主菜可選烤焗澳洲羊鞍、燒澳洲牛柳或香煎三文魚。6月15日則以澳洲和牛及黑松露做主角，推出炙燒澳洲和牛壽司及燒澳洲和牛布冧沙律配青檸油、和牛串燒、和牛涮涮鍋、黑松露烤雞和黑松露意大利麵等，這兩天會有免費即影即有拍照服務，每位父親會送酒店原子筆套裝。餅店會推出烏龍茶黑芝麻蛋糕，黑色蛋糕配雪糕造型，型格又香甜。

火燄牛扒

和父親鋸扒，開心又滿足。金鐘五星級酒店扒房的父親節火燄牛扒晚宴，菜式有生牛肉他他、香煎鵝肝、龍蝦湯和西班牙凍湯等作頭盤，主菜以多個牛扒部位做主角，包括美國穀飼厚切肉眼、澳洲草飼西冷、澳洲安格斯斧頭扒及澳洲游俠山谷T骨牛扒，上桌前會淋上威士忌點火，配威士忌牛扒醬汁享用，分外香口。米芝蓮星級中菜廳父親節限定菜譜，午餐會有精緻點、山桔金線蓮柱甫燉黃耳湯、龍蝦粒蟹肉炸釀蟹蓋和南非吉品鮑魚三疊等。晚餐有關東遼參燉湯、酸甜紅莓汁虎蝦扒、古法荷香蒸龍蝦及黃湯南非吉品鮑魚伴科甲等，滋補又名貴。戶外海鮮吧有4道菜晚餐、咖啡室有父親節亞洲海鮮自助晚餐和The Lounge的父親節自助晚餐，餅店則推出威士忌朱古力蛋糕，酸甜有酒香。

日夜大擦

在這個特別節日，幾時都可以擦餐好。酒店集團旗下酒店，各有不同的慶祝主題。尖東五星級酒店米芝蓮星級中菜廳由中菜總廚梁燊龍師傅主理父親節限定午市及晚市套餐，菜式包括黑魚籽乳豬件、鮑魚絲瑤柱羹、鮑汁金玉參扣鵝掌、鮮花椒蒸星斑球和龍蝦湯海鮮泡飯等，日本懷石料理餐廳有限定的盛宴，如晚市限定的日式燒和牛牛肉片和蟹肉黒松露釜飯。意大利餐廳推出新任餐廳總廚冼志雄師傅精心設計的父親節五道菜慶祝晚餐，當中包括燒八爪魚卡拉布利亞辣肉腸醬汁、招牌干邑龍蝦忌廉湯及香煎海鱸魚，午市有半自助午餐，大堂酒廊父親節意式下午茶可坐定定慢慢歎，自助餐廳的父親節主題晚餐，每位父親獲送鮮松露紅蝦意大利燴飯，餅店有重點推介的車厘子提拉米蘇蛋糕。黃埔五星級酒店中菜廳父親節限定晚市套餐有脆皮醬油燒雞和金湯蟹肉燕窩羹等，咖啡廳的主題自助餐有燒全隻法國小山羊、香草烤加拿大保濕豬鞍、慢烤小羊仔肉及慢烤牛臀蓋排等，父親節當日，首15枱由父親與和指定人數的成人同行，會有不同折扣。父親節當日在美食廣場消費，父親追蹤官方社交平台，可免費享用啤酒飲品套餐。

好玩好食

除了菜式味道，搶眼和好玩也是吸引。本地飲食集團旗下餐廳，各自推出精彩主題美食。尖沙咀意日餐廳於6月14日至15日推出父親節早午餐，主菜可選石燒和牛西冷或香醋燉牛小排配春季蔬菜醬汁和意式麵包，藍色的限定甜品Baffo，搶眼又精緻。同區中菜廳主打北方口味，6月13日至15日的父親節限定八道菜晚宴有龍蝦麻婆豆腐及煙熏朱古力咖啡慕絲配朱古力雪糕等，6月14日早午餐特別安排變臉、四川功夫茶和中國扇畫等節目，分外開心。中環高級中菜廳於6月14日至15日推出招牌點心早午餐，限定菜式有牛肝菌灌湯餃及紅油凍滷海參等。同區意大利餐廳的父親節限定早午餐，每位爸爸可獲贈經典的Negroni，限定晚餐則有澳洲T骨牛扒和黑朱古力海鹽焦糖慕絲等限定菜式。品牌帆船在6月14 及15日推出父親節維港遊，日問可選點心航遊，享用節日限定雪茄春卷，晚間上也有不同的主題，帶爸爸乘風破浪。