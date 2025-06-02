BIG FOUR紅館騷勁過鐵達尼號　張衞健學定玩「林峯櫈」

由張衞健、許志安、梁漢文和蘇永康組成的BIG FOUR將在8月在紅館舉行演唱會，今日（2日）現身電台接受訪問，分享新歌《赤子們》，以赤子之心為切入點探討友情。談到他們的演唱會，張衞健表示今次演唱會構思歷時12年，比鐵達尼號更勁，又形容4人的友情向來是「You Jump I Jump」，梁漢文聞言即稱：「你跳先死先！」

張衞健又指：「唔會講係最後一次，但唔敢講下一次幾次或者有無下一次，正如12年前做完無諗過下次會係12年後，所以做得1場得1場。」提起當年演唱會台上示範蜈蚣彈，今次會否再表演，張衞健聞言稱可以考慮，梁漢文則直言認為時勢很難撈，吸客有難度，所以提出新建議：「最好『蜈蚣彈』加『林峯櫈』加『學友筋』，一條龍服務。」張衞健即慶幸距離演唱會尚有2個月，會努力練習3個動作。

早前有傳BIG FOUR撼贏謝安琪、楊千嬅等，成功爭取到8月的紅館檔期，4人均指沒有聽過，亦不清楚紅館的審批準則，只謂是幸運，蘇永康更自爆：「其實每次我自己嘅騷，或者同你哋（BIG FOUR)，1場定6場，紅館都冇托過我手踭。」在旁3人即笑指今次開騷托了蘇永康的福。

問到演唱會的驚喜位，蘇永康透露張衞健的部分很精彩，許志安即補充還有機關，3人笑稱budget全用在張衞健身上，所以他們只是行行企企。而問到許志安會否緊張，他則指不太緊張，與BIG FOUR做騷很開心，更找回12年前的感覺。而對於早前在內地演出時身穿的花褲被指是睡褲，他解釋是設計師安排，對能夠引起話題亦感到開心，但紅館演唱會不會有花褲，又表示為了今次演唱會會健身，但未必會騷肌。