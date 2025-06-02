MIRROR見面祭姜濤自爆12月開騷　Jer緊貼Edan重要部位

MIRROR 12子分成4個組合舉行《Hi MIRO!見面祭2025》，而昨日第一回出席的有4子姜濤、Stanley、Jer及Edan，活動於香港會議展覽中心舉行，門票最貴要過千元，分別為$1080及$780，但仍無阻一眾鏡粉支持，而現場4子除了唱歌及玩遊戲外，更與粉絲近距離接觸。

之前，姜糖（姜濤粉絲)）一直都期待偶像的Solo演唱會，依家率之有聲氣，活動中有姜糖面對面直接自己問他何時舉行演唱會，姜濤指12月會舉行，一眾姜糖開心到於社交網洗版「慶祝」。

活動中，4子分兩組玩遊戲，姜濤與Stanley一組輸了，要扮「人造橋」抬起Jer，不過Jer體形都唔輕，單單見姜濤抬起時的辛苦表情已可見一斑，最後二人抬不起Jer，Edan惟有幫手，點知露出尷尬一幕遭鏡粉補捉，Jer雙腿竟然貼住Edan的重要部位，一眾「爵屎」（Edan粉絲）都咿嘩鬼叫，事後更有人將片段放上社交網，叫Jer要小心睇住「爵仔」。

而姜濤亦應主持要求，模仿其他3位成員，他先扮阿Jer平時說話的「嗲聲嗲氣」，還做埋手勢，之後又扮Edan平時「表裏不一」的說話語氣，之後更爆滿身肌肉的Stanley經常「自摸」，全場笑爆。