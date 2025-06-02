樂基兒自覺做單親媽有好處：教仔可以話晒事

藝人樂基兒（Gaile）與孫慧雪（阿雪）日前出席澳門活動，Gaile現居於峇里，囝囝在當地讀書，而她有工作就會返港，但不會久留，工作完就返峇里照顧小朋友。問到當單親媽咪可感吃力時，她說：「有好同唔好嘅，因為有時自己都有好多工作要做，但都一定要抽時間去照顧小朋友，做好媽咪嘅本分，加上佢爹哋唔喺身邊，我更要做埋爹哋嘅本分，但其實都有好處，好處就係自己可以話晒事，我可以點教就點教，唔需要咩都同人相量，我就係呢個家嘅『王』。」

至於是否「怪獸家長」，她就表示：「我唔知咩叫怪獸家長，但係我承認我係同其他家長有啲唔同，因為我14歲就做Ｍodel，自己好多地方住過，接觸過好多唔同文化，我較會用自己嘅方式同諗法去做。如果覺得我係怪，我就係怪。」此外，早前被拍到Gaile和有「女星殺手」的潘啟翀在港約會，她否認有新歡，並堅稱是單身。

至於已為兩子之母的孫慧雪開心出席活動可以扮靚，又可愛抽獎：「我呢啲慳家媽咪，係完全滿足我嘅師奶心態。」談及她早前拍攝「變成清潔廁所特工」的短片，被網民力數四宗罪，阿雪說：「我唔知，對於啲網民話我着長裙蹲低洗廁所，條裙拖晒地，我想解釋其實我係特登，我係想講有時媽咪為咗個小朋友，係會好忘我，我係特登，唔知大家點解睇唔出，同埋拍攝地方其實係我自己屋企，有人留言叫我掉咗條裙，我想講我啲衫係着十年，啲網民真係睇得好投入，多謝佢哋支持。」阿雪表示自己會接受所有意見，會繼續努力去創作短片。