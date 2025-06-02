Anson Lo與逾百神徒「短聚」　一個舉動勁窩心

男團MIRROR成員Anson Lo（AL）今日（2日）現身電台錄音宣傳新歌，人氣高企的他備受粉絲愛戴，即使今日天氣炎熱陽光暴曬，仍無阻粉絲的熱情，逾百名身穿粉衣的「神徒」（粉絲暱稱）在門外等候，希望一賭偶像芳容，身穿藍色服裝的AL落車後即引起粉絲哄動，走入電台期間更間中停下腳步向粉絲招手打招呼，令粉絲興奮大叫。

出名寵粉的AL在錄製空檔特意下樓見粉絲，更不忘提醒粉絲：「飲多啲水，唔好中暑，我要多陣先落嚟。」而在拍照期間，有粉絲大叫AL中文全名及其新歌歌名《你都有今日》，AL聽聞即舉起手指公讚好，又擺出心心姿勢，為等待已久的粉絲充充電後，隨即便回到大樓繼續工作。

另外，AL在電台節目中分享新歌意義是為了提醒人們不要放棄，當被主持問到他曾經有沒有想放棄的時候，他分享曾經他在看到粉絲因他而爭吵時，因不想自己成為「點火頭」的人而想過放棄，最終靠粉絲的力量而重新支持，又指現在心理健康狀態穩定，所以新歌是以一個正在治療中或治療完的人去鼓勵他人。

在新歌MV中飾演護士的AL坦言自己小時候志願是成為醫生，緣由是他因為小時候看電影劇集時，有個同樣叫Anson的醫生很有型，而MV中選擇醫院為故事背景是因為最能看到人生百態的地方，切合歌曲的內容，他更大碌人情卡請來許多好戲之人出演。