李亞鵬篤柺杖身體響警號　負債4,000萬重組幼兒園望翻身

王菲前夫李亞鵬在2022年跟比他年輕19歲的「世界小姐中國區」冠軍海哈金喜傳出戀情，2人於同年結婚並誕下女兒李夏。早前有傳李亞鵬及結婚只有3年的海哈金喜離婚，海哈金喜連忙否認。二人近日更用行動闢謠，李亞鵬和太太到了女兒就讀的幼兒園和李夏玩得不亦樂乎，不過李亞鵬卻被影到手揸柺杖，似乎健康出了問題。另外李亞鵬一直被財務問題困擾，這方面似乎有了轉機。

李亞鵬一家三口，非常開心地慶祝內地六一兒童節，父母二人到了女兒就讀的幼兒園，跟李夏盡情作親子互動，期間不止見到3歲的李夏，因有父母的陪伴而十分開心，2個大人亦同樣玩個不亦樂乎，於照片見到，李亞鵬和海哈金喜都笑容滿面，頻頻振臂高呼，完全沒有被離婚傳聞影響心情；而海哈金喜不時望向夫婿，流露出滿足又有愛的表情，可見2人感情十分穩固。不過從其中的一張照片中，睇到李亞鵬右手撐住柺杖，似乎是不良於行，未知是否健康出現問題。

李亞鵬早在2012年起，就捲入巨額債務風波。據內媒報道，李亞鵬與泰和友聯公司投資雪山藝術小鎮項目，但李亞鵬期間突然要求退出，並將股份賣給另一公司，引起法律紛爭，最後被告上法庭終敗訴。由於李亞鵬一直未按判決還款，後來又一度再被告上法院，現時正積極償還4,000萬債務。

李亞鵬手上生意眾多，原來李夏現時修讀的培德書院幼兒園，正是由他創辦。內地有消息出，李亞鵬決定把自己一手創辦的培德書院幼兒園轉營運方式，希望幼兒園的管理由更專業的人來搞。培德書院幼兒園，於20至21年是中國民協幼兒園的排行榜中排第二，只要李亞鵬將這門生意撥亂反正，相信對其清還債務有正面影響。