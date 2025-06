古巨基支持樂壇發展　帶隊Busking幫年輕音樂人搞唱片公司

歌手古巨基(古Sir)肩負起薪火相傳的社會責任,聯同音樂節目攜手推動新音樂人計劃,全面協助新進音樂人獲取機會,在社交網站公布音樂節目將與古Sir的《 I Really Love To Sing》企劃聯乘,舉行《盲聽的歌聲》、《Music Panda Busking》以及《SONGS GARDEN by Music Panda》,全方位協助一眾新進音樂人

古Sir的「Invitation」一出,網友隨即紛紛留言,盛讚兩個合作單位在培育及傳承本地「樂勢力」方面不遺餘力,更勾起大家對「古Sir金句」:「我真係好鍾意唱歌!」的集體回憶,引發網友熱烈討論,甚至紛紛留言求參加詳情,擔心「報得太遲」!網友留言說:「盲聽呢個Concept有料到喎!」、「集集睇《Music Panda》嘅me表示,飛雲,機會嚟喇,終於有機會上去唱歌!」、「估唔到古Sir咁貼地,唔止識『做隻貓做隻狗』,仲明白香港做Busker有幾難!」、「古Sir唔止帶隊Busking,仲幫年輕音樂人Line Up埋唱片公司,真係感動過睇《情深深雨濛濛》呀!」

除了網友們熱烈地彈琴熱烈地唱外,群星亦留言力撐古Sir,包括樂壇天后容祖兒以「三心」為計劃打氣;剛與姜濤及柳應廷在音樂節目合唱的衛蘭則留言說:「Love and support!」;最近轉型做獨立歌手的釗鋒感同身受說:「好不容易,無限支持!」RubberBand主音6號則說:「感謝你們的用心!」而洪卓立、曾傲棐、陳家樂、許靖韻、黃明德、黎展峯等均留言「十卜」,可見古Sir在提攜後輩方面不遺餘力!

古Sir感謝大家一直支持香港樂壇發展,更親解構思過程,並說:「坊間有大大小小的選秀節目,但全部都要『露面』,所以《盲聽的歌聲 》專門為熱愛唱歌但害怕面對群眾、對自身外表沒自信的好聲音而設,參加者毋須面對選秀壓力的同時,讓網民、專業監製及歌手亦可透過『盲聽』,撇除所有影響聽感的外在因素,純粹以聲音去作出評價,從而選出『最佳歌聲』,以最純粹的歌聲共鳴出最原始的感動!」古Sir續說:「既然眾裡尋她找出『最佳歌聲』,我當然要為勝出者量身訂造新歌,所以我會親自監製這首新歌,亦會讓勝出者登上音樂節目獻唱,讓好聲音有機會先聲奪人!」

至於《Music Panda Busking 》的源起,則與太太Lorraine及兒子Kuson有淵源,古Sir說:「我跟太太喜歡帶兒子到西九文化區一帶遊玩,經常看到有不同Busker在表演,他們音樂與歌聲都很不錯,但駐足圍觀的觀眾未必很多,偶爾也會為他們感到孤單,於是便想藉此幫助一班本地Busker,不再讓他們『孤軍作戰』,我會做領隊跟各路素人Buskers crossover,以及展開Busking Tour,讓更多巿民聽到一眾Buskers熱愛唱歌的初心,感受好音樂的穿透力!」

而《SONGS GARDEN by Music Panda 》同樣以善良為出發點,希望幫助新晉音樂創作人將原創Demo推薦給歌手與唱片公司。古Sir說:「自己也做過新人,明白做新人的艱辛,加上之前的《 I Really Love To Sing》企劃跟不少新進歌手及音樂人合作,更能理解今時今日做新人的不容易,尤其是寫歌的創作人。所以我想以我們作為橋樑,為很多苦無門路的新晉創作人向歌手和唱片公司推薦他們的創作。只要作品「用心」「夠精彩」便有機會被唱片公司及歌手選用,希望每一顆用心播下的音樂種籽都能盛開出美麗的歌曲!」