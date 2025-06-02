古巨基支持樂壇發展　帶隊Busking幫年輕音樂人搞唱片公司

歌手古巨基（古Sir）肩負起薪火相傳的社會責任，聯同音樂節目攜手推動新音樂人計劃，全面協助新進音樂人獲取機會，在社交網站公布音樂節目將與古Sir的《 I Really Love To Sing》企劃聯乘，舉行《盲聽的歌聲》、《Music Panda Busking》以及《SONGS GARDEN by Music Panda》，全方位協助一眾新進音樂人

古Sir的「Invitation」一出，網友隨即紛紛留言，盛讚兩個合作單位在培育及傳承本地「樂勢力」方面不遺餘力，更勾起大家對「古Sir金句」：「我真係好鍾意唱歌！」的集體回憶，引發網友熱烈討論，甚至紛紛留言求參加詳情，擔心「報得太遲」！網友留言說：「盲聽呢個Concept有料到喎！」、「集集睇《Music Panda》嘅me表示，飛雲，機會嚟喇，終於有機會上去唱歌！」、「估唔到古Sir咁貼地，唔止識『做隻貓做隻狗』，仲明白香港做Busker有幾難！」、「古Sir唔止帶隊Busking，仲幫年輕音樂人Line Up埋唱片公司，真係感動過睇《情深深雨濛濛》呀！」

除了網友們熱烈地彈琴熱烈地唱外，群星亦留言力撐古Sir，包括樂壇天后容祖兒以「三心」為計劃打氣；剛與姜濤及柳應廷在音樂節目合唱的衛蘭則留言說：「Love and support！」；最近轉型做獨立歌手的釗鋒感同身受說：「好不容易，無限支持！」RubberBand主音6號則說：「感謝你們的用心！」而洪卓立、曾傲棐、陳家樂、許靖韻、黃明德、黎展峯等均留言「十卜」，可見古Sir在提攜後輩方面不遺餘力！

古Sir感謝大家一直支持香港樂壇發展，更親解構思過程，並說：「坊間有大大小小的選秀節目，但全部都要『露面』，所以《盲聽的歌聲 》專門為熱愛唱歌但害怕面對群眾、對自身外表沒自信的好聲音而設，參加者毋須面對選秀壓力的同時，讓網民、專業監製及歌手亦可透過『盲聽』，撇除所有影響聽感的外在因素，純粹以聲音去作出評價，從而選出『最佳歌聲』，以最純粹的歌聲共鳴出最原始的感動！」古Sir續說：「既然眾裡尋她找出『最佳歌聲』，我當然要為勝出者量身訂造新歌，所以我會親自監製這首新歌，亦會讓勝出者登上音樂節目獻唱，讓好聲音有機會先聲奪人！」

至於《Music Panda Busking 》的源起，則與太太Lorraine及兒子Kuson有淵源，古Sir說：「我跟太太喜歡帶兒子到西九文化區一帶遊玩，經常看到有不同Busker在表演，他們音樂與歌聲都很不錯，但駐足圍觀的觀眾未必很多，偶爾也會為他們感到孤單，於是便想藉此幫助一班本地Busker，不再讓他們『孤軍作戰』，我會做領隊跟各路素人Buskers crossover，以及展開Busking Tour，讓更多巿民聽到一眾Buskers熱愛唱歌的初心，感受好音樂的穿透力！」

而《SONGS GARDEN by Music Panda 》同樣以善良為出發點，希望幫助新晉音樂創作人將原創Demo推薦給歌手與唱片公司。古Sir說：「自己也做過新人，明白做新人的艱辛，加上之前的《 I Really Love To Sing》企劃跟不少新進歌手及音樂人合作，更能理解今時今日做新人的不容易，尤其是寫歌的創作人。所以我想以我們作為橋樑，為很多苦無門路的新晉創作人向歌手和唱片公司推薦他們的創作。只要作品「用心」「夠精彩」便有機會被唱片公司及歌手選用，希望每一顆用心播下的音樂種籽都能盛開出美麗的歌曲！」