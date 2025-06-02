陳山聰憶與女友窮遊日本　大爆醉倒瞓街往事

視帝陳山聰與阮浩棕今日（2日）在將軍澳電視城出席節目《人生美食地圖-東京篇》記者會，日本達人山聰去過日本旅遊超過150次，但相反阮浩棕今次拍節目卻是「處男下海」，竟然是首次到日本。

山聰指年輕時去日本主要是「血拼」購物，但由於銀彈有限，名副其實是窮遊，當年試過與女朋友去日本，為慳錢只訂單人房，要自備枕頭，及要前後腳返酒店房。為購物買衫連不捨得吃，壽司、刺身，燒肉也不捨得吃，只會吃最平的拉麵，但成長後則變成美食之旅，現在有家庭，遊日更會以兒子為先，帶兒子周圍去玩。

節目除了歎美食，也有真情流露一面，山聰指節目中講到兒子和爸爸，一邊在商場吃咖喱飯一邊喊，又分享醉倒在蘭桂坊瞓街的年少輕狂往事。問到今次拍美食節目可有增磅？他笑說：「每日拍攝已經食足4餐，加埋我哋再去食嘢、消夜，肥咗10幾磅，返嚟要用168減肥法減磅。」

阮浩棕自嘲太宅，故從未到日本旅行，首次踏足日本品嘗美食，直言好味到令他震驚，和香港吃日本菜完全不同，透露在節目中講起家人也感觸落淚，相當感情，問到會否帶緋聞女友何沛珈再遊日？他笑言：「都會同屋企人再去嘅。」