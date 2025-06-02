《功夫夢：傳奇少年》再續《龍威小子》經典

美國男星Ralph Macchio於1984年荷里活功夫片《龍威小子》（The Karate Kid）飾演學空手道的少年，食正美國當時的功夫熱潮，電影大受歡迎，他一共拍了3集，橫跨80年代，但未有參演1994年的第4集。2010年系列推出重拍版《功夫夢》，由成龍飾演師父，美國男星韋史密夫（Will Smith）兒子積登史密夫（Jaden Smith）飾演徒弟，口碑不及原版，不過2018年啟播的電視劇外傳《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai），有Ralph Macchio回歸擔正，為系列重新注入生命力，現在新片《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）將兩個本來分開的系列合而為一，成龍與Ralph Macchio齊齊登場，訓練美國華裔男星Ben Wang飾演的新徒弟，參加武術大賽，戰勝自己恐懼。

電影上周於北美開畫，不過不敵來勢洶洶的迪士尼真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）與《職業特工隊：終極清算》（Mission: Impossible – Final Reckoning），排行第3位，周末累積收2,100萬美元（約1.6億港元）。