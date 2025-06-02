李蘊重返樂壇　勇敢面對世界

歌手李蘊（Renee）離婚後重新出發，更重返樂壇，發布全新單曲《由自可》MV，是她繼2013年後相隔12年再推派台作，新歌靈感來自「日本預言地震」熱話，探討面對未知的勇氣：「與其躲在家中逃避現實，避得過一時卻停頓人生，還不如勇敢面對世界。」

MV採用AI動畫技術呈現末日寓言，女主角乘床褥在海嘯中漂流求生，如現代挪亞方舟。Renee指傳統製作需耗資數10萬，現透過AI融合技術降低成本，畫面比一般AI生成更生動逼真，勢為樂迷帶來驚喜。

Renee透露相隔多年的錄歌心情？她說：「其實唔算緊張，好期待！始終太耐冇派台歌。但因為平時直播每日有唱歌，所以唔使特別多去練，輕鬆心情完成錄音。」製作團隊更爆她的錄音小習慣，指其他歌手錄歌應該在下午或者晚上錄音，因聲音會更開更明亮，但她習慣了早上開直播唱歌，所以今次錄音都係在早上進行，錄音室未開門已在門口開聲，而錄音過程非常順利，在預計的兩小時內一Take完成。

Renee指自己有份參與填詞部分，了解歌曲內容及向樂迷表達的訊息，所以唱得特別投入，更期待之後現場獻唱新歌，滿足多年支持自己的樂迷。