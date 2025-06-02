馮允謙衝出香港開騷輕鬆過紅館　「頭號追風」跟住過大海

「唱作王子」馮允謙（Jay）上周6首度衝出香港開騷，全場爆滿，馮媽媽、孖生細佬Tim及圈中好友「頭號追風」劉沛蘅（Hillary）、黃正宜（阿正）、陳考威和未婚妻陳穎欣（Yanny）等前來澳門捧場。

Jay以七彩閃片長褸型格出場，他邊彈結他邊唱為演唱會揭開序幕，觀眾更全場企起身叫喊，尖叫聲震懾整個場館，更不乏男粉絲不斷大嗌Jay的名字。他向觀眾打招呼後感激表示：「今次嚟到澳門開騷，對我嚟講係夢想成真，因為我冇諗過可以喺呢個舞台唱歌畀你哋聽，多謝你哋畀機會我衝出香港。」Jay之後又唱又跳兼除衫騷麒麟臂，掀起全場高潮。除獻唱新歌《你是我的回憶殺》外，在Encore環節中，更應粉絲要求加唱新歌《然之後》，寵粉程度爆燈。

演唱會上，Jay鳴謝團隊後感性分享，說：「入咗行一段時間，我嘅演藝路比較上未必好順利，但我好幸運，隔咗一段時間終於可以開騷，知道好多香港或者其他地方嘅朋友特登嚟支持我，多謝你哋，希望我哋可以好快再見。」隨即響起《會再見的》前奏，全場燈海場面感人。演唱會尾聲，Jay坦言希望自己的歌曲可以陪伴大家，成為大家的人生之歌，並以《在最好的時間做最好的你》兼全場大合照作結，演唱會圓滿結束。

Jay於騷後接受訪問時難掩興奮說：「觀眾反應好熱烈，真係冇得頂，希望可以將依個騷帶去唔同地方，令更多人睇到。」見到全場燈海一刻，Jay坦言覺得很夢幻：「每次瞇埋眼，再擘大眼見到個咁靚燈海係會嚇一跳。我冇Expect過原來有咁多人咁齊心去支持我，原來佢哋一直喺我身邊，好感動。」觀眾的熱情讓他盡情放膽演出，他說：「今次比起紅館三場演唱會更輕鬆，感受到觀眾嘅溫暖同愛，好似一班朋友聚會同唱歌，令我壓力減低。」

另外，來自不同地方的粉絲一早到達場館門外，並準備了形形色色的應援物互相交換。Jay得知後非常感動：「好Sweet呀，我一直想用音樂去宣揚愛，我見到我啲Fans一齊傾偈、一齊支持我，真係一件好Warm嘅事，非常感恩。」為答謝粉絲，完騷後，Jay專誠走到場館外，與數百位不願離開的粉絲道謝，並與他們一起合照，Jay果然是寵粉天花板。問到下一站想去邊度開騷？Jay笑言：「任何地方、任何形式，只要可以唱歌我就開心。」