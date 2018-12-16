沈振盈：危機未過　宜加倍審慎

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，12月份首兩星期，市況仍是大幅波動，高低波幅接近1,800點。雖然市場資金趁成交萎縮，不斷利用好淡消息來炒上炒落，但始終市底薄弱，基本因素極淡，就算想挾上，也不敢過分造次，只能「快刀斬亂麻」，急抽一兩日上去就算數。



好友博短線反彈還可，若以為可以出現持續的升浪，而錯失了獲利的機會，就真正是「有食唔食、罪大惡極」了。



戊戌年已近尾聲，距離己亥年「立春」，只有一個半月。戊戌年乃不利的年份，對經濟、投資市場等，皆引來了頗大的考驗，不少年長的名人、學者、商賈亦相繼在今年離世。



要脫離戊戌年的厄運，相信一定要過了立春之後，而最後的一個月份「乙丑」月(1月5日至2月3日)，可能是全年最惡劣的月份，大家宜小心為上。



本周每日的股市走勢預測：

周一(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，出現跌勢。

周二(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，顯著反彈。

周三(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，持續上升。

周四(丙戌日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，高開造頂。

周五(丁亥日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，出現跌勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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