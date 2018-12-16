財經評論：星級大鱷也投降　政治市扭曲投資

轉眼間，今年餘下不足半個月，聖誕節前夕理應放開心懷，可惜金融市場仍是一片愁雲慘霧。近日又有明星級對沖基金經理敵不過政治市而宣布「投降」，並計劃三個月內向客戶退款。大鱷見慣風雨，捱過2008年金融海嘯，今年反而搵食艱難，印證投資市場起了根本變化。



據悉，該大鱷成名逾20年，由於投資成績驕人，被譽為歐洲明星級對沖基金經理，即使面對千禧年科網爆破、2008年金融海嘯，以及2011年歐債危機，也能安然度過。如今卻要向經濟未見衰退的2018年俯首稱臣，坦言特別難玩，並悲觀地預計2019年也看不到很多投資機會，政治及經濟展望仍然混亂，沒有明確方向，索性向客戶退款了結。



事實上，今年金融市場各類主要資產，包括股市、匯市、商品、債市，甚至虛擬貨幣，表現皆乏善足陳，整體對沖基金表現為2011年以來最差。有數據顯示，今年第3季全球已有大約174名對沖基金經理宣布清盤，遠高於30名剛進場的生力軍。早有基金經理直指，今年市況是過去50年以來最難玩，主因是沒有一項資產表現特別突出，連傳統避險資產也要跌，情況極不尋常，行家不但對沖困難，找到合適配置更難。



回望今年初，投資市場唱好之聲此起彼落，即使2月大冧也未窒礙大部分人士的投資步伐，直至美國總統特朗普3月宣布開徵鋼鋁關稅、6月中正式宣布將對中國打貿易戰後，整個市場形勢就出現了顯著變化，正式踏入政治市。特朗普一條網絡訊息，足以扭轉整體市場走勢，乃過去歷屆美國總統不敢也不會做的事，大大提升了投資風險。



特朗普最新的行動是想扭轉市場對加息的預期，並直接干預聯儲局主席鮑威爾的決策，這樣不依章法行事，令市場人士開始憂慮美國資本主義變質。早於2011年著書預言特朗普會成為總統的芝加哥大學教授警告，美國資本主義恐變成「權貴資本主義」，即任人唯親，廣邀朋友及盟友進入權力核心，尤其要影響一向獨立的司法部門及央行，並滲入商界。舉例來說，特朗普與歷任總統最不同的是，經常公開批評司法部長及聯儲局主席，再施以群眾壓力，要他們「服從」命令，這是極不尋常。



聯儲局本周議息後的取態成為關鍵，一旦主席鮑威爾予人的感覺是怕了特朗普，政治市就會延續下去，明年投資環境將猶如今年般艱難，特朗普續主宰升跌。面對投資格局出現根本性的變化，投資者更需格外留神。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm