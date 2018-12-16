華爾街好友：明年股市會再創歷史新高

外國媒體報道，著名華爾街好友Federated Investors投資組合經理Steve Chiavarone表示，沒有迹象表明2018年的市場修正會演變成明年的大規模回調。



他指出，明年股市會再創歷史新高，主要是勞動力市場趨勢、通貨膨脹水平、美債收益率曲線和信貸息差有利經濟和市場環境。



美聯儲將在本周舉行政策會議，Steve Chiavarone指出，如果該局表達12月份加息後就暫停加息的立場，將會為市場帶來一些安慰，並成為年底反彈的催化劑。



對於國際貿易議題，他稱任何有關緩解國際貿易關係緊張的消息也可能推動股市走高。

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